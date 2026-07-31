Migrant iz Maroka otkrio detalje puta u Ceutu: 'Bilo je iznimno teško'

'VOLJA I ODLUČNOST' /

Oko 60 tisuća migranata, koji su u samo jednom danu ušli u španjolsku enklavu Ceutu, izazvala je veliku uzbunu na Starom kontinentu. Na granici je došlo do sukoba, a broj poginulih raste iz sata u sat. Španjolska je na teren poslala vojsku i zajedno s Marokom pojačala kontrole.

Stigle su i oštre reakcije europskih čelnika, a neki traže čak i suspenziju Španjolske iz Šengena.

"Bio je to vrlo težak put preko mora. Bilo je iznimno teško. Policajci su nas pokušali zaustaviti, ali zahvaljujući našoj volji i odlučnosti uspjeli smo doći ovamo", rekao je Jadid, migrant iz Maroka.

Ali mnogi nisu uspjeli - najmanje 57 osoba je izgubilo život, većina se utopila pokušavajući zaobići granični lukobran. Broj mrtvih mogao bi rasti jer prema lokalnim vlastima u nešto više od 24 sata u Seutu je stiglo oko 60 tisuća migranata - brojka koja odgovara gotovo 70 posto stanovništva enklave i označava najveću krizu od 2021.

Domaći stanovnici su zabrinuti. "Ovo je distopija. Ono što ovdje doživljavamo jest da ljudi ne žele izlaziti iz svojih kuća."

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