Policija spasila tonu ježinaca od krijumčara, biolog otkrio istinu: 'Većina je vjerojatno uginula'

Nevjerojatna priča stiže iz Opatije gdje je policija u more vratila više od jedne tone crnih morskih ježinaca!

Policija ih je pronašla u kombiju talijanskih registracija na autocesti A7 kod naplatne postaje Rupa. Vozilom je upravljao 35-godišnji hrvatski državljanin kod kojeg je pronađeno oko 6 grama konoplje. No, pravi plijen policija je otkrila je kada je pregledala cijeli kombi gdje je u posebnim plastičnim sanducima bilo smješteno više od tisuću kilograma jedinki divlje vrste crnog morskog ježinca.

Policija sumnja da ih je prevozio radi prodaje, ponajprije na području Italije. Muškarac je uhićen i tereti ga se za krivotvorenje isprave te trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, a policija je ježince vratila u more u opatijskom akvatoriju na dubini oko 50 metara.

Koliko su ovakvi slučajevi česti i ima li onih koji se nikada ne otkriju? O tome smo razgovarali s morskim biologom i profesorom na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu Petrom Kružićem.

'Vraćeni ježinci neće biti dobro'

"Ako uzmemo da je desetak do čak 30 ovih jedinki u kili, to je puno. To je par tisuća, ako ne i 20-30 tisuća jedinki u zaplijeni", pojašnjava.

Postavlja se pitanje gdje je krijumčar mogao pronaći toliku količinu, a profesor objašnjava: "Vadi se po cijelom Jadranu. To je jedan do dva dana ronjenja, ako su populacije velike lako se sakupi ta količina".

Količina ga nije iznenadila. Kaže da zapljena ima, ali nažalost premalo.

A takvog krijumčarenja je, prema onome što kaže Kružić, u Jadranu jako puno. "Ovo je vrlo vjerojatno slučajno ulovljeno. Toga ima, pogotovo otkako smo u Europskoj uniji jer gotovo da nema granica", ističe.

Ježinci se vade uglavnom zbog prehrane. Problem je u tome što se samo jedna vrsta koristi, a često se zbog neznanja vade i druge vrste. "Slovenci, Talijani i Francuzi su poznati po tome da jedu gonade ježinaca", ističe stručnjak.

Smatra da bi država trebala strože pristupiti ovom problemu jer imamo more i bogatstvo u njemu. "Ali nemamo kontrolu. Očekuje se da pomorska policija postroži kontrole i da obalna straža počne djelovati", apelira profesor.

S ježincima koji su vraćeni u more, prema procjeni profesora, neće biti sve u redu. "Oni žive do 10 metara dubine, a vraćeni su u dubine do 50 metara. Vrlo vjerojatno je većina uginula prije toga, nažalost to je bačeno sve", zaključio je.