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Bio je korak do cilja, a onda je uhvaćen na granici: Pazite što mu je sve stalo u kombi

Bio je korak do cilja, a onda je uhvaćen na granici: Pazite što mu je sve stalo u kombi
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Foto: Ivica Galovic, pixsell (ilustracija)/Policija

Policija sumnja da je pritom koristio i krivotvoreni međunarodni tovarni list kako bi prikrio nezakoniti prijevoz

30.7.2026.
15:57
danas.hr
Ivica Galovic, pixsell (ilustracija)/Policija
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Na izlazu iz Hrvatske na graničnom prijelazu Rupa policija je u utorak navečer zaustavila 35-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je u kombiju talijanskih registracija prevozio više od tone crnih morskih ježinaca, zaštićene divlje vrste, izvijestili su iz PU primorsko-goranske.

Bio je korak do cilja, a onda je uhvaćen na granici: Pazite što mu je sve stalo u kombi
Foto: pu primorsko-goranska

Muškarac je zaustavljen oko 21.30 sati na autocesti A7. Provjerom je utvrđeno da je vozio unatoč važećoj zabrani upravljanja vozilima, a kod njega je pronađeno i 5,8 grama marihuane.

U tovarnom prostoru kombija policajci su pronašli više od tisuću kilograma crnih morskih ježinaca (Arbacia lixula) složenih u plastičnim sanducima. Istragom je utvrđeno da ih je prevozio radi prodaje u Italiji. Policija sumnja da je pritom koristio i krivotvoreni međunarodni tovarni list kako bi prikrio nezakoniti prijevoz.

Bio je korak do cilja, a onda je uhvaćen na granici: Pazite što mu je sve stalo u kombi
Foto: pu primorsko-goranska

Ježinci vraćeni u more

Svi pronađeni morski ježinci prevezeni su policijskim plovilom te vraćeni u more u opatijskom akvatoriju, na dubinu od oko 50 metara.

Bio je korak do cilja, a onda je uhvaćen na granici: Pazite što mu je sve stalo u kombi
Foto: pu primorsko-goranska

Protiv 35-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog sumnje na nezakonitu trgovinu zaštićenim prirodnim vrstama i krivotvorenje isprave.

Bio je korak do cilja, a onda je uhvaćen na granici: Pazite što mu je sve stalo u kombi
Foto: pu primorsko-goranska

Predan je pritvorskom nadzorniku, a zbog vožnje unatoč zabrani i posjedovanja droge prijavljen je i za prekršaje.

PolicijaPu Primorsko-goranskaMorski JežinciUhićenje
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