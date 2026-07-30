Bio je korak do cilja, a onda je uhvaćen na granici: Pazite što mu je sve stalo u kombi

Na izlazu iz Hrvatske na graničnom prijelazu Rupa policija je u utorak navečer zaustavila 35-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je u kombiju talijanskih registracija prevozio više od tone crnih morskih ježinaca, zaštićene divlje vrste, izvijestili su iz PU primorsko-goranske.

Foto: pu primorsko-goranska

Muškarac je zaustavljen oko 21.30 sati na autocesti A7. Provjerom je utvrđeno da je vozio unatoč važećoj zabrani upravljanja vozilima, a kod njega je pronađeno i 5,8 grama marihuane.

U tovarnom prostoru kombija policajci su pronašli više od tisuću kilograma crnih morskih ježinaca (Arbacia lixula) složenih u plastičnim sanducima. Istragom je utvrđeno da ih je prevozio radi prodaje u Italiji. Policija sumnja da je pritom koristio i krivotvoreni međunarodni tovarni list kako bi prikrio nezakoniti prijevoz.

Foto: pu primorsko-goranska

Ježinci vraćeni u more

Svi pronađeni morski ježinci prevezeni su policijskim plovilom te vraćeni u more u opatijskom akvatoriju, na dubinu od oko 50 metara.

Foto: pu primorsko-goranska

Protiv 35-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog sumnje na nezakonitu trgovinu zaštićenim prirodnim vrstama i krivotvorenje isprave.

Foto: pu primorsko-goranska

Predan je pritvorskom nadzorniku, a zbog vožnje unatoč zabrani i posjedovanja droge prijavljen je i za prekršaje.