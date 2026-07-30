Poljak rekao da se ne kaje za vandalizam u Međugorju: 'Htio sam pokazati da su vidjelice prevara'

Poljak (31) osumnjičen za vandalizam u katoličkom svetištu u Međugorju priznao je krivnju na ročištu za određivanje pritvora, dodavši da se ne kaje i da bi sve isto učinio, prenosi Klix.ba.

Tužiteljstvo je na Sudu Bosne i Hercegovine pojasnilo kako z njega traže određivanje pritvora zbog straha od bijega ili ponavljanja kaznenog djela budući da je u tužiteljstvu rekao da se ne kaje zbog oskvrnjivanja kipova Gospe i paljenja vanjskog oltara iza crkve sv. Jakova.

Tužiteljica Tužiteljstva BiH Nives Kanevčev kazala je da je osumnjičeni pomno isplanirao kaznena djela i da je zbog toga u Međugorje došao još prije dva mjeseca.

Tereti ga se za oštećenje vjerskog objekta, izazivanje narodne, rasne i vjerske mržnje te izazivanje opće opasnosti.

'Htio je ukazati na prevaru'

Njegova odvjetnica Denisa Gačanin rekla je da se ne slaže s motivom koji mu tužiteljstvo stavlja na teret jer je u svojim izjavama rekao da nije htio nikoga povrijediti, nego ukazati da ono što on smatra prevarom koja se događa u Međugorju, nakon višemjesečnog istraživanja i prikupljanja dokaza.

"Htio sam pokazati da su vidjelice prevara i da je sve izmišljotina", prenijela je odvjetnica njegove riječi iz iskaza odvjetnica.

Poljak je svojim postupcima sablaznio mnoge vjernike. Osumnjičen je da je u utorak ispisao na Podbrdu oskvrnavio glavni Gospin kip i još jedan manji te ispisao poruke protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca. Osim toga, snimljen je kako benzinom polijeva vanjski oltar i pali ga.

Poljskog vandala uhvatili su mještani u mjestu Cerno kod Ljubuškog.

Za ova kaznena djela prijeti mu od šest mjeseci do pet godina zatvora.