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SVE POMNO ISPLANIRAO /

Poljak rekao da se ne kaje za vandalizam u Međugorju: 'Htio sam pokazati da su vidjelice prevara'

Poljak rekao da se ne kaje za vandalizam u Međugorju: 'Htio sam pokazati da su vidjelice prevara'
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Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Tužiteljica Tužiteljstva BiH kazala je da je osumnjičeni pomno isplanirao kaznen djela i da je zbog toga u Međugorje došao još prije dva mjeseca

30.7.2026.
16:37
Dunja Stanković
Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Poljak (31) osumnjičen za vandalizam u katoličkom svetištu u Međugorju priznao je krivnju na ročištu za određivanje pritvora, dodavši da se ne kaje i da bi sve isto učinio, prenosi Klix.ba. 

Tužiteljstvo je na Sudu Bosne i Hercegovine pojasnilo kako z njega traže određivanje pritvora zbog straha od bijega ili ponavljanja kaznenog djela budući da je u tužiteljstvu rekao da se ne kaje zbog oskvrnjivanja kipova Gospe i paljenja vanjskog oltara iza crkve sv. Jakova. 

Tužiteljica Tužiteljstva BiH Nives Kanevčev kazala je da je osumnjičeni pomno isplanirao kaznena djela i da je zbog toga u Međugorje došao još prije dva mjeseca. 

Tereti ga se za oštećenje vjerskog objekta, izazivanje narodne, rasne i vjerske mržnje te izazivanje opće opasnosti. 

'Htio je ukazati na prevaru'

Njegova odvjetnica Denisa Gačanin rekla je da se ne slaže s motivom koji mu tužiteljstvo stavlja na teret jer je u svojim izjavama rekao da nije htio nikoga povrijediti, nego ukazati da ono što on smatra prevarom koja se događa u Međugorju, nakon višemjesečnog istraživanja i prikupljanja dokaza. 

"Htio sam pokazati da su vidjelice prevara i da je sve izmišljotina", prenijela je odvjetnica njegove riječi iz iskaza odvjetnica. 

Poljak je svojim postupcima sablaznio mnoge vjernike. Osumnjičen je da je u utorak ispisao na Podbrdu oskvrnavio glavni Gospin kip i još jedan manji te ispisao poruke protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca. Osim toga, snimljen je kako benzinom polijeva vanjski oltar i pali ga. 

Poljskog vandala uhvatili su mještani u mjestu Cerno kod Ljubuškog. 

Za ova kaznena djela prijeti mu od šest mjeseci do pet godina zatvora. 

MeđugorjePoljakSvetišteIstragaKrakowiakBartłomiej Włodzimierz Krakowiak
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