Kršćanska zajednica koja je pomagala Poljaku za RTL Danas: 'Ne znamo što ga je navelo da to napravi'

Ne stišavaju se reakcije nakon što je 31-godišnji Poljak zapalio vanjski oltar u Međugorju, ali i oskvrnuo kipove Gospe. Dok iz Međugorja stižu umirujuće poruke, osumnjičeni vandal još čeka svoj pravosudni epilog. Prijeti mu od šest mjeseci do 5 godina zatvora.

U pratnji dva naoružana policajca i vezan lisicama, 31-godišnji Poljak kasno sinoć doveden je u prostorije policije Čitluk. Kako doznajemo, tamo su samo utvrđeni njegovi osobni podaci, nije imao odvjetnika i nije se branio.

"Sumnjiči ga se za kaznena djela izazivanje narodnosti, rasne i vjerske mržnje oštećenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti", potvrdila je glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.

Svojim činom sablaznio je mnogobrojne vjernike, pogotovo nakon što je objavljena snimka nadzorne kamere gdje se vidi kako s benzinom u ruci polijeva pa pali vanjski dio oltara Crkve sv. Jakova. Osumnjičen je i da je na Podbrdu oskvrnavio glavni Gospin kip te još jedan manji, ali i ispisao poruke protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca, na poljskom i engleskom jeziku.

Uhvatili ga mještani

Poljskog vandala uhvatili su mještani u mjestu Cerno kod Ljubuškog.

"Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjera pritvora i daljnjim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145 B Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine", kazao je glasnogovornik Tužiteljstva BiH Boris Grubešić.

A po njemu, tko ošteti, učini neupotrebljivim ili sruši vjerski objekt kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Međugorje je jutros ponovno mjesto molitve i susreta. Kako bi svi prostori bili dostojno pripremljeni, odmah se krenulo u sanaciju i čišćenje. Sve kako bi svetište ostalo otvoreno za sve hodočasnike.

"Nadam se da se trebamo svi Bogu okrenut, Bogu molit uz Božju pomoć sve je lakše", poručila je jedna hodočasnica iz Međugorja.

Na tom je tragu bila i druga mlada djevojka: "Mi smo jednostavno kao kršćani dužni za njega moliti i oprostiti mu za njegovo nedjelo".

Struka: Ovo je napad na Crkvu

Za struku nema sumnje - bio je ovo napad na Crkvu. Srećom, u tom trenutku nije bilo ljudi, jer s obzirom na brzo širenje plamena koje se vidi na snimci, moglo je biti itekako pogubno.

"Ovakve se situacije događaju i diljem svijeta u Europi isto tako, to je zabrinjavajući trend. Samo prošle godine bilo je 2200 napada na sakralne objekte, antikršćanske provijencije, od toga 800 u Francuskoj", pojašnjava Tonči Prodan s Fakulteta za forenzičke znanosti.

Poljak koji je osumnjičen za ovo djelo ima nevjerojatnu životnu priču. Kao mladić i sam je imao teško djetinjstvo - od nasilnog oca, alkohola, droge, policije, ali i gubitak djeteta. Iz Poljske u Međugorje prije devet godina hodočastio je pješice, a onda to u svojim objavama upravo često isticao kao važnu točku u životu.

"Morao sam dotaknuti dno – proći kroz slabost, grijeh, odbačenost, a ponekad i prijezir – kako bih danas mogao otvoreno govoriti o onome što se doista događa u mojoj duši. Otkako sam krenuo na hodočašće u Međugorje, moje je srce uvijek bilo blisko karizmatskoj duhovnosti", podijelio je tada na Instagramu.

Oglasila se kršćanska zajednica iz Krakowa

Od povratka iz Međugorja, sam je priznao, nekoliko puta dotaknuo je novo dno, ali je smisao, kaže, našao u karizmatskoj, kršćanskoj zajednici "Glas u pustinji" sa sjedištem u Krakowu koja je za RTL Danas poručila kako ih je duboko rastužila vijest iz Međugorja.

"Głos na Pustyni je ekumenska zajednica koju uglavnom čine katolici i kršćani drugih denominacija. Ekumenizam razumijemo kao dijalog, zajedničku molitvu, razmjenu darova i zalaganje za jedinstvo, bez brisanja razlika i bez odricanja od vlastitog identiteta. Slijedimo svetog Ivana Pavla II., koji je učio da težnja prema jedinstvu proizlazi iz vjernosti Kristu i da treba povezivati istinu s ljubavlju.

Između 2022. i 2024. godine pružali smo podršku Barteku i njegovoj obitelji u teškom razdoblju. Nekoliko mjeseci sudjelovao je u životu naše zajednice. Kasnije je odabrao drugačiji put i njegov odnos s nama je završio.

Duboko nas je rastužila vijest o oskvrnuću i vandalizmu u Međugorju. Ne znamo što je Barteka navelo na te postupke niti što se kasnije događalo u njegovu životu. Vjerujemo da Bog poznaje priču i srce svakoga čovjeka. Ovu situaciju povjeravamo Njemu, moleći za mir, mudrost i svjetlo Duha Svetoga", poručili su.

Analiza osumnjičenog

Je li ovaj Poljak imao pomagača utvrdit će istraga u kojoj će se prvo dobro analizirati ta osoba, pripada li nekoj sotonističkoj skupini ili se radi o pomračenju uma.

"Je li ova osoba sama pripremila ovo djelo zapravo počinitelji ovakvih djela, terorizma i sličnih težih djela radi izviđanja, i zapravo u tom izviđanju vide kakvo je stanje sigurnosti, postoji li video nadzor, postoje li zaštitari i zapravo je li moguće u toj situaciji napraviti to neopaženo", dodaje Prodan.

Od 2022. o njegovom životu nema puno informacija na društvenim mrežama, vidljivo je jedino da je dobio sina.