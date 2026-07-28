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VANDALSKI NAPAD /

Objavljena snimka: Ovo je trenutak kada je muškarac zapalio oltar u Međugorju

Naša redakcija u posjedu je snimke na kojoj se vidi kako nepoznati počinitelj dolazi do oltara u Međugorju, polijeva ga zapaljivom tekućinom i pali. Zatim je buknuo veliki plamen. Na snimci se vidi da je nosio ruksak i šiltericu. 

Podsjetimo, tijekom noći u Međugorju dogodio se vandalski napad u kojem je nepoznati počinitelj išarao kip Gospe i druge vjerske objekte te zapalio vanjski oltar. Na više mjesta ostavljene su uvredljive poruke poput "Međugorje je obmana", "Gospa = đavao", "Samo Isus" i "Vrag u suknji". Fotografije incidenta proširile su se društvenim mrežama.

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28.7.2026.
9:55
Tajana Gvardiol
MeđugorjeVandalCrkvaOltar
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