Objavljena snimka: Ovo je trenutak kada je muškarac zapalio oltar u Međugorju

VANDALSKI NAPAD /

Naša redakcija u posjedu je snimke na kojoj se vidi kako nepoznati počinitelj dolazi do oltara u Međugorju, polijeva ga zapaljivom tekućinom i pali. Zatim je buknuo veliki plamen. Na snimci se vidi da je nosio ruksak i šiltericu.

Podsjetimo, tijekom noći u Međugorju dogodio se vandalski napad u kojem je nepoznati počinitelj išarao kip Gospe i druge vjerske objekte te zapalio vanjski oltar. Na više mjesta ostavljene su uvredljive poruke poput "Međugorje je obmana", "Gospa = đavao", "Samo Isus" i "Vrag u suknji". Fotografije incidenta proširile su se društvenim mrežama.