I 'on' preporuča Grčku prije nego Hrvatsku: 'Gužve, loša usluga i puno veće cijene'

LAST MINUTE PROBLEM /

Neke su cijene ipak pale, i to cijene nekih apartmana i kuća na Jadranu, čini se da kreveti i nisu baš tako puni kako bi neki htjeli. Hrvatska turistička zajednica provodi i last minute kampanju Croatia, worth every second of your time, kojim želi privući neodlučne goste.

A kako većina turista danas odluke donosi uz pomoć umjetne inteligencije, IT poduzetnik Ivan Ivanković, kojeg ste nedavno upoznali u Direktu, analizirao je misli li umjetna inteligencija da je Hrvatska vrijedna svake sekunde vašeg vremena.

Analizirao je 200 tisuća odgovora ChatGPT-a i Geminija, i otkrio da će AI tri zemlje preporučiti prije nego Hrvatsku, da u 78 % odgovora misli da Hrvatsku u kolovozu treba izbjegavati, i da od osam tipova gostiju - od mladih do umirovljenika, pobjeđujemo samo u kategoriji aktivnog odmora

Više pogledajte u prilogu