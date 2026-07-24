Je li cijena ovog pića postala novi simbol skupoće Jadrana? Ide i do 15 eura...

SIMBOL SKUPOĆE? /

U Veneciji i Trstu normalno ga možete popiti za pet ili šest eura, ali zato na nekim mjestima na Jadranu, poput Rovinja ili Hvara košta i po 15 eura. Aperol Spritz, mnogima omiljeno ljetno piće, postao je ono što je dosad bila kuglica sladoleda - simbol hrvatske skupoće. Da je doista tako pokazala je i analiza milijun i 600 tisuća recenzija na Googleu i Bookingu, koje je proveo IT poduzetnik Ivan Ivanković. Čuli ste ga prošli tjedan u Direktu - pronašao je da se gosti u Hrvatskoj žale baš na skupoću tog aperitiva. Naša ekipa se zato dala u istraživanje - bili smo u Italiji, bili smo u Istri, rezultate pogledajte u prilogu