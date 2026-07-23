Kako se dijelio novac u hrvatskom sportu? 'Tko je bliže vatri ili tko da mito, dobije više'

Sjećate se kako su se za hrvatske olimpijce nekad priređivali dočeci na Trgu, kako se pjevala pjesma "Svijet voli pobjednike" i slavile osvojene medalje?

Posljednjih dana uz pridjev olimpijski vežu se sasvim drukčije vijesti – one o sumnjama na primanje mita i pranje novca. Upravo zbog tih sumnji jutros su uhićeni direktor Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga Željka.

Glavnom tajniku HOO-a Siniši Krajaču policija je pretražila stan i ured, no nije uhićen, iako su se i njegovo i Šegotino ime nalazili na, kako se navodi, popisu isplata bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka.

"Ja sam u svojstvu svjedoka, policija ima svoje izvide", rekao je Krajač pred kamerama. Na pitanje strahuje li da bi i on mogao biti procesuiran, odgovorio je: "Ne, pa vidite da sam tu."

Sumnje na mito i ulaganje u zlato

Prema zasad neslužbenim informacijama, istražitelji sumnjaju da je Šegota Hrvatskom skijaškom savezu osiguravao dodatna sredstva iz Hrvatskog olimpijskog odbora te da je za to od Vedrana Pavleka navodno primio mito u iznosu od 160 tisuća eura.

Sumnja se i da su Damir i Željka Šegota novcem pribavljenim mitom kupovali investicijsko zlato.

Koja se eventualna kaznena odgovornost povezuje sa Sinišom Krajačem, bez čijeg potpisa nije bilo moguće izvršiti isplate prema sportskim savezima, zasad nije poznato.

Pandžić: 'Problem je puno dublji'

Novinar 24sata Ivan Pandžić, čiji su istraživački tekstovi bili među ključnim povodima za pokretanje istraga o financiranju hrvatskog sporta, smatra da slučaj otvara mnogo šire pitanje načina raspodjele javnog novca.

"Očito se tek prikupljaju oni glavni dokazi je li taj čovjek zaista primio neke novce. Kod gospodina Šegote očito imaju neke dokaze. Ali ovdje je problem puno dublji, a to je da se pokazuje da se novac u hrvatskom sportu, kojeg ima, dijeli bez valjanih kriterija. Dakle, tko je bliže vatri ili tko da mito, dobije više novca."

Pandžićev serijal tekstova prethodno je doveo do istraga u Hrvatskom skijaškom savezu, a potom i u judo, odbojkaškom, ronilačkom te šahovskom savezu.

"Ovo pokazuje, sva ta uhićenja i sve one druge afere o kojima smo pisali, koje su pod izvidima, da se novac može krasti, da sustav kontrole ne funkcionira dovoljno dobro. I to je ono što se mora promijeniti."

Šegota i supruga ispitani u USKOK-u

Za razliku od Krajača, Damir Šegota je u poslijepodnevnim satima u lisicama doveden na ispitivanje u USKOK, zajedno sa suprugom Željkom.

Prema riječima njihovih odvjetnika, oboje su aktivno iznosili obranu.

Odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej izjavio je:

"Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti koje joj se stavljaju na teret, kao i okolnosti svog života iz kojih je razvidno kakva je njezina uloga u svemu tome."

Izbor novog predsjednika HOO-a u sjeni afere

Hrvatski olimpijski odbor trenutačno je i bez predsjednika nakon ostavke Zlatka Mateše.

Njegov nasljednik birat će se iduće srijede, a kampanju su već obilježile međusobne optužbe kandidata.

Dragan Primorac poručio je: "Njegov stožer je duboko involviran zadnjih deset godina u sve što se događalo u Hrvatskom olimpijskom odboru."

S druge strane, Josip Varvodić tvrdi: "Glavni tajnik i direktor sudjeluju u kampanji protukandidata. To se vidjelo na predstavljanju programa."

Od Olimpijskih igara do USKOK-a

Damir Šegota godinama je bio voditelj hrvatskih olimpijskih misija na najvećim svjetskim sportskim natjecanjima.

Još početkom veljače, tijekom Zimskih olimpijskih igara u Milanu, za RTL je govorio o prosvjedima nakon svečanog otvaranja i uvjeravao javnost da hrvatski sportaši nemaju razloga za zabrinutost.

"U olimpijskom selu, jednom, drugom, trećem, sve je najnormalnije, nema nikakvih problema. Prema tome, svi mogu biti mirni što se tiče nas, jer smo u dobrim rukama."

Pitanja na koja tek treba odgovoriti

U kakvim je rukama posljednjih godina bio hrvatski sport, odnosno njegova krovna organizacija, pitanje je na koje će odgovor dati istraga koja je u tijeku. Za sada ostaje otvoreno koliko će se daleko proširiti slučaj koji je iz Hrvatskog skijaškog saveza stigao do samog vrha Hrvatskog olimpijskog odbora.