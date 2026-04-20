Novinar koji je raskrinkao muljanje s novcima u sportskim savezima: 'Sustav je tako postavljen'

Da se muljalo u ronilačkom, judo i odbojkaškom savezu prvi nije otkrio USKOK, nego neumorni novinar 24sata, Ivan Pandžić, koji je bio gost u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić.

Vedran Pavlek pokrenuo je lavinu

Je. I ako je nešto dobro od izvlačenja ogromne love, onda je pokazao da se ovaj sustav mora promijeniti. Način na koji je on izvlačio novac, kroz ostale skrivene usluge i to trajalo godinama, pokazao je da nikakve kontrole nema.

USKOK je danas ušao u Odbojkaški savez nakon ovog teksta. Što si otkrio?

Postoji račun koji je gospodin Šimunić dobio preko prava na pristup informacijama. Međutim, trebalo ga je razraditi. Bilo je neobično zašto bi uopće ijedan Odbojkaški nacionalni savez plaćao proviziju od 30 posto za sponzorstvo Hrvatske pošte koja je državna tvrtka. Meni su u Vladi rekli visoki dužnosnici da to nema potrebe. Onda kada ste vidjeli da je ta tvrtka u dvije godine jedino što je dobila bila je od odbojkaškog saveza. Onda ste vidjeli da je vodio jako kontroverzni poduzetnik, da su oni čitavo vrijeme u blokadi i sad su u blokadi i ide u stečaj ovih dana. I onda na kraju, kad mi je Hrvatska pošta potvrdila nikako posrednika nije bilo, onda je to prilično zatvoren krug, da se tu radilo o sumnjivom ugovoru, odnosno izvlačio se novce. Vjerojatno, ali neka USKOK to još vidi.

Postoji li neki modus operandi koji je sličan u svim tim savezima? Na koji se način mulja s izvlačenjem novca?

Postoji niz modela i oni su različiti. Ja ću ih objaviti vjerojatno u Express u barem 10 do 15. Uvijek se radi o tome da možete nekoj tvrtki nešto isplatiti, opravdati to lažno, a da to nitko ne primijeti. To jest ako to pokazuje manjak kontrole jer je sve to prošlo i revizije koje gledaju samo taj račun. Račun potpisan od dvije odgovorne osobe. Ako su te dvije odgovorne osobe u talu prolazilo je sve, a bilo je lako otkriti i Pavleka i sve ostalo.

Mnogi se zadnjih dana pitaju kako je moguće da to nitko nije znao, kako je moguće da to nitko nije znao za Pavleka?

Sustav je postavljen tako da se lako može izvlačiti novac. Točka. To treba prekinuti. Jesu li znali ili nisu, normalno da će se sada svi pravdati, ali ja sam pričao i s revizorima. Ako postoji račun da se u Monacu obavljala edukacija trenera. Pobogu, kad su bili, gdje su bili, koliko dugo su bili, koji je račun za hotel, koji je račun za prijevoz. Najmanje je pet stvari koja treba popratiti. Ako toga nema i da je to javno objavljeno, neko bi rekao čekajte, pa ja nisam bio tamo. Međutim, to je sve bilo skriveno. Revizija koja je ugledna kuća, samo je gledala potpisali su Pavlek, potpisao je glavni tajnik koji je bio s njim u talu i dobivao novac. Zašto kažu svi nitko nikad nitko ništa nije znao i zašto ja u to ne vjerujem, pogotovo u tom slučaju. Zato što se dio tog novca u gotovini vraćao i dijelio među svim tim kojima su koji su trebali znati.

Pavleka je u Istanbulu, on je u Rusiji, on je u Kazahstanu, on je svuda osim u Hrvatskoj

To je nevjerojatno da se danas ne može naći jedan čovjek. Mi smo članica Europske unije i svih mogućih međunarodnih organizacija za borbu protiv kriminala i sprečavanje pranja novca. Počelo se ozbiljno shvaćati one glasine da on ima neko zaleđe, da ga netko možda štiti, ali i to bi se trebalo otkriti ako je tako.

Zanima me na čemu sad radiš i o čemu pišeš, što je sljedeće?

Ima još toga, nažalost, dosta i bit će uskoro, možda sutra već jedno novo otvaranje

USKOK je nekidan demantirao da istražuje svih 88 sportskih saveza, bi li trebao, odnosno mogao istražiti baš sve sportske saveze

Tako neselektivno ne. I to bi bilo logično jer vi morate imati neki osnovni trag kao što je ovaj račun, recimo u Hrvatskom odbojkaškom savezu. Ja preporučujem svima koji znaju nešto, koji žele promjenu, koji vide nešto u svom savezu da kad se jave USKOK-u ili kad se jave novinarima da napišu konkretne stvari i daju konkretne tragove. Jako puno toga dobivamo općenito i jako puno se vidi nezadovoljstvo i narušenih međuljudskih odnosa. To nije kazneno djelo.

Što bi trebalo promijeniti da se spriječi ovako muljanja s novcima?

Nevjerojatno jednostavno i nevjerojatno jeftino. Kao što su gradovima i općinama su naložili da moraju objaviti sve račune, Ministarstvo sporta može napraviti jednu platforma na kojoj bi svi savezi u realnom vremenu morali ukucavati svoje plaćene račune. To imate kod svih gradova, to im je zakonski propisano. Dakle, kliknete na savez taj i taj što su danas platili, to i vi vidite. Nije to da ja gledam ni vi vjerojatno nećete gledati, nego da članovi svakog saveza mogu vidjeti. To je najbolja kontrola. Time se štede milijuni za naknadne kontrole. Nijedna revizija to ne može gledati. Nema tih inspektora koji će moći ući u svaki taj savez. Ovako dajete ljudima iznutra da kontroliraju sami sebe i prijava i smijene te ljude koji vide da nešto muljaju ili prijave. Toliko je jeftino i jednostavno, a toliko toga se navodi.