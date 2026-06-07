Russell: 'To nisu samo priče, oni su stvarno momčad koju treba pobijediti'

Mnogi su očekivali kako će Ferrari zbog pogodne staze za svoj bolid uzeti pole position na Velikoj nagradi Monaka. No, na kraju je impresivno kvalifikacije najbolje odvozio Kimi Antonelli koji ove sezone briljira.

No, Ferrari je ipak pokazao da su predviđanja kako će biti jedni od favorita bila točna. Uzeli su dva od tri treninga, a u kvalifikacijama se Hamilton izborio za startnu poziciju broj tri, a Leclerc broj četiri.

"Očekivali smo da će Ferrari biti ekipa koju treba pobijediti. Mnogi su mislili da je to samo priča, ali jasno je da su oni momčad koju treba pobijediti“, rekao je vozač Mercedesa George Russell tijekom priprema za glavnu nagradu.

"Mislim da je Red Bull također bio pomalo iznenađenje za nas. Znali smo da će ovo, od svih utrka do sada, biti naša najzahtjevnija. Vjerojatno je i nešto teže nego što smo se nadali, ali napravili smo dobre pomake od FP1 do FP2. Moramo napraviti isti korak i preko noći, i mislim da danas nismo pogodili sve. Ima prostora za napredak, ali Ferrari je definitivno momčad", rekao je Russell.