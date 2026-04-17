Detalji češljanja sportskih saveza i Hrvatske lutrije: 'Onako na prvu, izgleda kao Fimi medija'

Počelo je sa Skijaškim, nastavilo s Judo, a hoće li se lavina afera uskoro preliti i na druge saveze? Neslužbeno doznajemo, policija po nalogu DORH-a provodi izvide u svih 88 sportskih saveza kao i krovnom sportskom udruženju - Hrvatskom olimpijskom odboru.

Ne sreća, već ruke istražitelja trenutačno diraju i Hrvatsku lutriju. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu provodi izvide kako se dijelio novac za sponzorstva sportskim savezima.

"Dvoje članova Skupštine Hrvatske lutrije o mogućim malverzacijama saznanja nemaju. Ističu - Skupština nije ta koja donosi odluke", rekao je premijer Andrej Plenković.

Što kažu ministri?

"Tijela koja to istražuju trebaju utvrditi je li bilo nekih nepravilnosti i onda će se dalje postupati, nemam osobno nikakvih daljnjih saznanja osim onoga što vidimo da se događa", rekla je ministrica Nina Obuljen Koržinek.

"Ja ne znam čega je ovo početak, ali nadam se da je početak rješavanja bilo kakvih zloupotreba koje se dešavaju ne samo u Sportskom savezu, ne samo u Lutriji nego bilo gdje drugdje", rekao je ministar Radovan Fuchs.

Veću transparentnost sportskih saveza već danima najavljuje resorni ministar.

"Za Hrvatsku lutriju, zna li se koliko ima sumnjivih dodjela mimo kriterija? - Ne znam, kako bih ja to znao. Morat ćete njima postaviti to pitanje", rekao je ministar Tonči Glavina.

Lutriju istražitelji još nisu posjetili?

Iz Lutrije nam odgovaraju da su sponzorstva za ovu godinu, u odnosu na lani, povećali na čak 2 milijuna i 625 tisuća eura. I to kažu, zbog zakona koji ograničava oglašavanje igara na sreću pa im je fokus na sponzorstvima.

Tvrde i da ih istražitelji još nisu posjetili, a ako budu bilo što zatražili, Društvo će dati sve potrebne informacije i objasniti sve poslovne aktivnosti.

Objašnjenje kao i hitno zasjedanje tematske sjednice Odbora za sport - traži i oporba. Marin Miletić pojašnjava: Želimo pozvati sve čelnike Hrvatskog sportskog saveza - Matešu, cijelu tu ekipu, mislim oni se stvarno prave blesavi, nitko ništa nije znao, desetljećima se krade."

'Izgleda kao Fimi medija...'

Mišel Jakšić kaže: "Onako na prvu, iako nemam dovoljno informacija polako, ali sigurno izgleda kao Fimi medija. Na halo, bok, bok - prebaci novce, doniraj, to nam je interes, to nam je ovo, to nam je ono. I to je izuzetno loša poruka građanima, ali ono što je najgore mislim da je to izuzetno loše za naše sportašice i sportaše."

A oni su samo iz skijaškog saveza zakinuti ostali za 30 milijuna eura, koliko je tijekom 10 godina ukradeno. Glavni osumnjičeni Vedran Pavlek - i dalje je u bijegu.