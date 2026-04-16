NAKON OPTUŽBI U DIREKTU /

Vedran Pavlek pokrenuo lavinu! Nakon skijaškog, uslijedio judo, a sad je na redu odbojkaški...

16.4.2026.
20:52
Marina Brcković
RTL Danas
Sve više na vidjelo izlaze malverzacije u sportskim savezima. I dok iz Vlade traže da se sve nepravilnosti rasvijetle, oštra osuda stiže od oporbe. Dio njih čak proziva određene saveze. Istodobno, za glavnim osumnjičenim za krađu u Skijaškom savezu, Vedranom Pavlekom, i dalje se traga. Lavinu afera u sportskim savezima pokrenula je krađa 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Policija je potom upala i u prostorije Judo saveza, a hoće li se češljati i preostalih 86? Pogledajte u prilogu...

Resorni ministar Tonči Glavina odgovara - u interesu je Vlade da se rasvijetle sve nepravilnosti i utvrdi odgovornost pojedinaca. Pod povećalom bi mogao biti i Odbojkaški savez nakon što je teške optužbe za RTL Direkt iznio gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić.

SavezSkijaški SavezVedran PavlekPrijevara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
