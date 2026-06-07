Grčki veleposlanik otkrio gdje pije kavu: 'Tamo gdje i Plenković, ponekad i popričamo'

U rubrici Bez protokola, grčki veleposlanik otvorio je vrata svog zagrebačkog doma, podijelivši uspomene i razloge zašto se u Hrvatskoj osjeća kao u rodnoj Grčkoj. Zaljubio se u našu zemlju na prvi pogled.

Obišao je Hrvatsku vrlo brzo, od Međimurja do Dalmacije, te svoje dojmove podijelio s novinarkom Ivanom Ivandom Rožić.

Ovdje je tek godinu i pol, a grčki veleposlanik Athanassios Paressoglou već se osjeća kao kod kuće. Iako danas živi u stanu okruženom zelenilom, njegova službena rezidencija nalazi se na drugom mjestu.

"Nažalost, ovo nije naša glavna rezidencija. Naša rezidencija nalazi se na Gornjem gradu, blizu Sabora. Vrlo lijepa zgrada iz 18. stoljeća, ali je, nažalost, oštećena u potresu. Sada radimo na njezinoj obnovi i svim potrebnim pripremama kako bismo se mogli vratiti, nadam se, vrlo uskoro", objašnjava veleposlanik.

Mijenjati adresu svake četiri godine nije lako. Zato veleposlanici sa sobom smiju ponijeti komadić vlastite domovine – od namještaja do umjetnina. Grčki veleposlanik zidove je ispunio dragim slikama i uspomenama.

"Ne bih rekao da postoji nešto najvažnije. Sve je važno jer je svaka stvar povezana s nekim događajem ili uspomenom. Tu su slike, ukrasi, glava božice zdravlja koja je bila vrlo važna u staroj Grčkoj. Sve me to podsjeća ne samo na moju zemlju nego i na moj dom u Ateni", kaže pa dodaje kako posebno mjesto zauzimaju i fotografije najbliže obitelji – majke, brata, šogorice i njihove djece.

Diplomatska karijera u šest zemalja

Grčki veleposlanik iza sebe ima impresivnu diplomatsku karijeru. U diplomaciju je ušao 1992. godine, govori šest jezika, a službovao je u šest država.

Bio je konzul u Parizu i Istanbulu, radio je u Španjolskoj i Vatikanu, a prije dolaska u Hrvatsku obnašao je dužnost veleposlanika u Češkoj.

Na pitanje koja je glavna razlika između Hrvatske i Češke, odgovara bez razmišljanja: "Glavna razlika je u tome što su Hrvati bliži Grcima. Ovdje je život vrlo sličan životu u Grčkoj. Dat ću vam dva mala primjera. Prvi je kava. U Češkoj ljudi ne piju kavu, piju pivo. U Hrvatskoj je kao u Grčkoj. Pozovemo prijatelja na kavu i onda sjedimo dva sata razgovarajući o životu, problemima i svemu ostalom. Sve rješavamo uz kavu. Druga stvar je da su ljudi ovdje srdačniji. Ne želim reći da ljudi u Češkoj nisu bili dobri, bili su vrlo dobri, ali su bili distanciraniji."

Pogled na Zagreb i život među prijateljima

Na balkonu stana otvara se pogled koji ga svakodnevno oduševljava: "Izvolite. Ovo je naš balkon. Pogledajte pogled. Kao da ste usred šume. Sve je zeleno, vrlo mirno, a udaljeni smo samo nekoliko minuta od centra Zagreba."

Na pitanje može li se do centra pješice, kroz smijeh odgovara: "Autom. Pješice bi trebalo barem pola sata do Ilice."

Od dolaska u Hrvatsku prvo je posjetio Međimurje, a od tada je obišao gotovo cijelu zemlju.

Koliko se dobro snašao potvrđuje i Željana Pancirov, kći bivše hrvatske veleposlanice u Češkoj i njegova bliska prijateljica.

"Ono što je zanimljivo, on mene nikad nije ništa pitao jer čim je stigao – već je sve znao. Athanassios je uvijek spreman. Znači, on je već imao svoje omiljeno mjesto u Zagrebu", rekla je. Dodaje kako ga u godinu i pol nikada nije vidjela ljutog.

"Puno se smijemo. Zaista puno. Ljudi nas mogu čuti kako se smijemo. Prekrasno je biti u njegovom društvu. Rekla sam mu da sada mora ostati u Hrvatskoj jer se potpuno uklopio u našu kulturu. Zna toliko toga o Hrvatskoj, Zagrebu i cijeloj zemlji. Ono što posebno cijenim jest to što voli istraživati Hrvatsku", ispričala je.

Hrvatska i Grčka dijele više nego što mislimo

Hrvatsku je, kaže veleposlanik, zavolio zbog ljudi, ali i brojnih sličnosti koje dijeli s Grčkom: "Bio sam zaista iznenađen kada sam neke od njih vidio ovdje. Rekao sam: 'Pa zar sam u Grčkoj?' Dakle, i u gastronomiji dijelimo mnogo toga."

Diplomacija je bila njegov san još od djetinjstva.

"Dolazim iz vrlo skromne obitelji. Majka mi je stalno govorila da moram učiti kako bih jednog dana imao dobar posao. Mnogo sam učio, a onda sam na televiziji gledao ljude u odijelima koji su putovali iz jedne zemlje u drugu i govorili da će probleme rješavati diplomatskim putem. Pomislio sam da bih i ja volio raditi nešto takvo", ispričao je.

Omiljena zagrebačka rutina

Više od dva desetljeća upravo to i radi. A kada završe sastanci i službene obveze, vraća se svojoj omiljenoj zagrebačkoj rutini – kavi u omiljenom gradskom kafiću.

"Tamo ponekad sretnem i premijera jer je i njemu to omiljeni kafić - Gospodin Plenković često dolazi tamo. Ponekad ga pozdravim i kratko porazgovaramo jer dijelimo isto omiljeno mjesto za kavu u Zagrebu", rekao je grčki veleposlanik i nadodao kako ponekad i popričaju - ako imaju vremena.

Grčki veleposlanik još nije ni na polovici svojega mandata. No kada diplomat koji je živio i radio u brojnim europskim državama kaže da se u Hrvatskoj osjeća kao kod kuće, to je jedan od najljepših komplimenata koje jedna zemlja može dobiti.