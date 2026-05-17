Tko je Dejan Vuković? Veleposlanik Crne Gore otkrio detalj kojem ni kraljica nije mogla odoljeti

Kažu da se Crnogorci nikad ne žure. No kad iz dnevnog boravka gledate panoramu Zagreba koja se proteže pred vama, možda stvarno nema razloga za žurbu. Upravo takav pogled pruža rezidencija crnogorskog veleposlanika Dejana Vukovića – mjesto koje spaja eleganciju, mir i obiteljski život usred hrvatske metropole.

Rezidencija crnogorskog veleposlanika djeluje poput filmske scenografije. Klasično uređeni interijer, antikni detalji i pogled na grad ostavljaju snažan dojam, no Vuković kaže da je presudila upravo atmosfera doma.

“Pogledali smo dvadesetak stanova u Zagrebu. Tražili smo nešto u centru zbog djece koja idu u školu. Ovo je bio posljednji stan koji smo pogledali i odmah smo znali da je to to”, prisjeća se.

U Zagreb je stigao sa suprugom i troje djece, a iako je većinu namještaja birao vlasnik kuće, obitelj je prostoru dala osobni pečat. “Volim antikvitete i starine pa ovaj stil odgovara mom ukusu. Djeca bi možda radije moderniji namještaj, ali lijepo su se uklopili”, kaže kroz smijeh.

Od Londona do Zagreba

Prije dolaska u Hrvatsku, Dejan Vuković diplomatsku je karijeru gradio u Londonu i Frankfurtu. Osim diplomacije, bavi se i publicistikom, što smatra obiteljskim nasljeđem.

“Moj otac je novinar i književnik, objavio je petnaest knjiga. I ja sam nakon Londona napisao ‘Londonske zapise’, potom knjige o crnogorskoj diplomaciji i ‘Frankfurtske priče’. Nadam se da će nastati i zagrebačke”, otkriva.

Jedna od najzanimljivijih epizoda njegove karijere dogodila se u Buckinghamskoj palači tijekom prijema kod kraljice Elizabete II.

Na događaju s više stotina uzvanika muškarci su morali nositi frak, no Vuković je svom outfitu dodao poseban detalj - crnogorski đamadan, dio tradicionalne narodne nošnje. “Kraljica je prolazila kroz špalir uzvanika i zastala upravo kod mene. Pitala me odakle dolazim i iz koje sam zemlje”, prisjeća se.

Kaže kako ga je godinu dana kasnije ponovno prepoznala upravo po đamadanu, a zanimljivu opasku imao je i princ Filip. “Rekao je: ‘Dobro je da ste odjenuli taj đamadan, da ne izgledamo svi kao pingvini’, aludirajući na crne frakove i bijele košulje.”

Crna Gora, euro i Europska unija

Iako Crna Gora još nije članica Europske unije, euro koristi već dva desetljeća, čak i dulje od Hrvatske. “Nadamo se da ćemo uskoro postati članica Europske unije. Euro imamo već dvadeset godina”, kaže veleposlanik uz osmijeh.

Dodaje kako mu je velika čast predstavljati Crnu Goru upravo u Hrvatskoj. “Posebno zadovoljstvo je predstavljati svoju zemlju u prijateljskoj zemlji poput Hrvatske.”

Crnogorce često prate stereotipi o sporijem životnom tempu i opuštenosti. Vuković priznaje da mediteranski stil života ima utjecaja, ali kaže da ipak nije “tipičan Crnogorac”. “Volim šetati. Nastojim svaki dan hodati barem sat vremena, često i više. Zagreb je idealan grad za to”, govori.

Zbog toga mu, priznaje, u slobodno vrijeme službeni vozač gotovo i ne treba.

Dotaknuli su se i poznatog crnogorskog natjecanja u izležavanju, koje je posljednjih godina postalo regionalna atrakcija. “Natječu se tko može najduže ležati. Mislim da rekord ide i preko deset sati. Ja sigurno ne bih izdržao”, kaže kroz smijeh.

Kad nije na službenim sastancima, veleposlanik najviše uživa upravo u običnim šetnjama Zagrebom. “Tada se rasterete misli”, kaže.

A upravo u tim trenucima, dodaje, najviše primjećuje koliko su Hrvatska i Crna Gora povezane – mentalitetom, mediteranskim duhom i osjećajem bliskosti koji, kako kaže, nadilazi diplomaciju.