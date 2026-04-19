Palestinski diplomat koji ruši pravila: Službeni vozač je žena, a vrt ga spašava od politike

U svijetu diplomacije, gdje se točno znaju pravila i protokol, Salahaldin H. M. Abdalshafi, predstavnik Palestine za Hrvatsku, živi drukčije. Njegov životni stil i pristup poslu ruše stereotipe, što se vidi već na prvi pogled kada nas je provozao u službenom automobilu.

"Žena je službeni vozač," izjavio je Abdalshafi, dodajući da je odmah bio zadovoljan njenim radom. Njegova odluka da uzme ženu za vozača iznenadila je mnoge, no smatra je vrlo discipliniranom i točnom.

Salahaldin Abdalshafi u Beču je gotovo 13 godina. Nije karijerni diplomat. Po struci je ekonomist. Radio je u financijama i kao konzultant za Svjetsku banku.

U diplomaciju ušao slučajno

U diplomaciju je ušao – gotovo slučajno. Nakon jednog telefonskog poziva iz Ministarstva vanjskih poslova. A onda je dobio ponudu za Švedsku. "Rekli su mi - Moraš odlučiti odmah". Pitao je što. Rekli su Švedska. Druge opcije nije bilo, pa je prihvatio.

Svoju odluku nikad nije požalio. Ponosno predstavlja svoj narod. A njegov ured danas nije samo ured. Već mapa života. Od fotografije sa svjetskim liderima, pa i papom Benediktom iz 2012., do onih potpuno neobičnih, poput fotografije oka koje je napravio u Berlinu.

"Hodao sam Berlinom i vidio to mjesto, postao znatiželjan i žena je rekla - Možemo napraviti fotografiju Vašeg oka. Pomislio sam da mogu iznenaditi suprugu svojim okom, ali nju je ta fotografija malo preplašila pa je zato ovdje u uredu", kroz smijeh prepričava predstavnik Palestine.

Arapski jezik misterija za Europljane

Arapski jezik, svjestan je za Europljane jedan je od misterioznijih. "Piše se s desna na lijevo, ima puno točaka na slovima i ispod slova. Evo, ovdje sam napisao 'Bio sam ponosan i sretan što sam upoznao ekipu RTL-a iz Hrvatske'", objašnjava Salahaldin Abdalshafi.

Kad želi pobjeći od politike, smrti i vijesti, kaže, odlazi u vrt jer tu se, objašnjava nam, najbolje vidi ono što u politici često nedostaje, a to je rezultat.

"Vrtlarenje je jedna od onih aktivnosti gdje se zaista mogu isključiti i usredotočiti na nešto pozitivno", dodaje.

Kuća puna uspomena

Strpljenje ima i u drugom hobiju unutar kuće. Izradi modela automobila i zrakoplova. Počneš od nule i završiš s ovim.

Abdalshafijeva kuća puna je uspomena iz svih dijelova svijeta, čak i iz Hrvatske. Pokazao nam je onu iz Rovinja, sa svog prvog hrvatskog odmora.

Iza diplomatske karijere ovog veleposlanika stoji priča o domu koji više ne postoji. Gdje su mu se rodila djeca. Dva sina. Jedan glumac koji sada živi u Berlinu i drugi diplomat na Bliskom istoku.

Palestinci imaju samo jednu želju

Njegov narod ima samo jednu želju.

"Mi nismo narod koji je suvišan na ovom svijetu, za kojeg nema mjesta. Imamo svoju domovinu i želimo živjeti dostojanstveno i u miru sa svojim susjedima. Ako se nitko ne miješa nama, ni mi se nećemo miješati. Osim, naravno, da budemo prijatelji", zaključuje Salahaldin Abdalshafi.

Diljem svijeta raseljeno je 12 milijuna Palestinaca. Iako je njegova rodna Gaza sada razorena i puna siromaštva - on se nada kako će se jednog dana kući ipak vratiti.