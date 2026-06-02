EU priprema dosad najveće snage za sezonu šumskih požara

Suočena sa sve većim rizikom od šumskih požara diljem kontinenta, Europska unija za sezonu 2026. pripremila je najveći zajednički protupožarni kapacitet dosad. Stotine vatrogasaca, deseci zrakoplova i helikoptera te stručnjaci za upravljanje krizama bit će u stanju pripravnosti kako bi pomogli državama koje se tijekom ljeta suoče s velikim požarima.

Ukupno 777 vatrogasaca iz 14 europskih zemalja bit će unaprijed raspoređeno u najugroženijim područjima Cipra, Grčke, Italije, Francuske, Španjolske i Portugala. Riječ je o najvećem broju sudionika otkako je program strateškog raspoređivanja pokrenut 2022. godine u okviru Mehanizma civilne zaštite Europske unije, izvijestili su u utorak iz Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Istodobno će na raspolaganju biti 22 protupožarna zrakoplova i pet helikoptera iz europske flote za hitne intervencije, spremnih za brzo djelovanje u državama čiji nacionalni kapaciteti budu preopterećeni.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula je kako zajednički odgovor na šumske požare predstavlja konkretan primjer europske solidarnosti.

„Vatrogasci iz cijele Europe dijele jednu misiju – zaštititi ljude, domove i šume. U okviru naše dosad najveće operacije, gotovo 800 vatrogasaca bit će unaprijed raspoređeno ondje gdje je rizik najveći, dok će europski zrakoplovi biti spremni za polijetanje u svakom trenutku. To je europska solidarnost na djelu“, poručila je von der Leyen.

Požari postaju sve češći i razorniji

Europska komisija upozorava da sezone šumskih požara u Europi postaju sve dulje, počinju ranije i uzrokuju sve veću štetu. Zbog toga Bruxelles dodatno ulaže u jačanje preventivnih i operativnih kapaciteta kako bi se nacionalnim službama osigurala pomoć upravo u trenucima kada je najpotrebnija.

Ključnu ulogu u koordinaciji imat će Centar za koordinaciju odgovora na hitne situacije (ERCC), koji djeluje 24 sata dnevno. Stručnjaci će tijekom cijele sezone pratiti rizike koristeći meteorološke prognoze, znanstvene analize i podatke prikupljene iz država članica.

Sustav će dodatno podupirati Europski informacijski sustav za šumske požare (EFFIS), koji pruža kontinuirane procjene rizika i prognoze razvoja požara. Satelitski program Copernicus osiguravat će hitno kartiranje pogođenih područja i geoprostorne analize koje pomažu službama na terenu pri donošenju odluka.

Povjerenica Europske komisije za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Hadja Lahbib naglasila je važnost pravovremene pripreme prije izbijanja katastrofa.

„Kada požari ugroze zajednice, Europa odgovara kao jedno. Ponosna sam na vatrogasce koji su unaprijed raspoređeni u područjima visokog rizika diljem Europe prije nego što katastrofa nastupi, spremni pomoći gdje god bude potrebno uz potporu Europske unije. Zajedno s našom flotom protupožarnih zrakoplova i helikoptera te stručnjacima koji rade danonoćno, pretvaramo europsku solidarnost u konkretno djelovanje. Kada je svaka minuta važna, pripravnost spašava živote, štiti egzistenciju građana i čuva naš okoliš“, poručila je Lahbib.

Hrvatska među državama koje osiguravaju zračne kapacitete

U ovogodišnjoj europskoj ljetnoj floti sudjeluje i Hrvatska s dva srednja amfibijska protupožarna zrakoplova.

Ukupni raspored kapaciteta za sezonu 2026. uključuje:

Hrvatsku – dva srednja amfibijska zrakoplova

Cipar – dva laka zrakoplova

Češku – dva helikoptera

Francusku – četiri srednja amfibijska zrakoplova i jedan helikopter

Grčku – četiri srednja amfibijska zrakoplova

Italiju – dva srednja amfibijska zrakoplova

Sjevernu Makedoniju – dva laka zrakoplova

Portugal – dva laka zrakoplova

Rumunjsku – jedan helikopter

Slovačku – jedan helikopter

Španjolsku – dva srednja amfibijska zrakoplova

Švedsku – dva laka zrakoplova

Novi regionalni centar na Cipru

Kako bi dodatno ojačala sposobnost odgovora na požare, Europska unija će tijekom 2026. otvoriti novu europsku regionalnu protupožarnu bazu na Cipru.

Centar će omogućiti stacioniranje šest zrakoplova te služiti kao mjesto za obuku, vježbe i razmjenu iskustava među stručnjacima civilne zaštite iz Europe i južnog Mediterana. Cilj je povećati operativnu spremnost i unaprijediti suradnju među državama koje se suočavaju sa sličnim izazovima.

Kako funkcionira europski sustav pomoći?

Kada šumski požari premaše nacionalne kapacitete pojedine države, pomoć se može zatražiti putem Mehanizma civilne zaštite EU-a. Centar za koordinaciju odgovora na hitne situacije tada koordinira raspoložive resurse, ljudstvo i opremu iz zemalja sudionica.

Važan dio sustava čini Europski fond civilne zaštite (European Civil Protection Pool), koji okuplja unaprijed prijavljene kapacitete država članica, uključujući vatrogasne zrakoplove, zemaljske postrojbe, medicinske timove i stručnjake za izvanredne situacije.

Dodatnu sigurnosnu mrežu predstavlja rescEU – europska strateška pričuva namijenjena velikim krizama. Ona uključuje protupožarne zrakoplove i helikoptere, kapacitete za medicinsku evakuaciju, mobilne bolnice i zalihe ključne opreme. Te kapacitete financira Europska unija i aktiviraju se kada nacionalni i zajednički resursi nisu dovoljni.

Novi pristup upravljanju rizicima od požara

Europska komisija u ožujku 2026. predstavila je novu strategiju integriranog upravljanja rizicima od šumskih požara, kojom se naglasak stavlja na cijeli ciklus djelovanja – od prevencije i pripravnosti do odgovora i oporavka nakon katastrofa.

Strategija uključuje održivo upravljanje zemljištem, obnovu ekosustava, poboljšane procjene rizika, sustave ranog upozoravanja, veću uključenost lokalnih zajednica te snažniju međunarodnu suradnju.

Cilj je smanjiti posljedice sve češćih i intenzivnijih sezona požara te dugoročno povećati otpornost Europe na klimatske i okolišne izazove koji posljednjih godina predstavljaju rastuću prijetnju građanima, gospodarstvu i prirodnim resursima.