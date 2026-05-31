Putovanje više neće biti isto: Europa gradi jedan od najdužih željezničkih tunela na svijetu

Europa gradi jednu od najvećih željezničkih infrastrukturnih veza u svojoj povijesti - između Lyona i Torina nastaje nova brza pruga, čiji će središnji dio biti tunel Mont Cenis dug 57,5 kilometara, a pruga će značajno izmijeniti putnički i teretni promet između Francuske, Italije i ostatka Europe, prenose u nedjelju agencije.

Kada bude dovršen, postat će jedan od najdužih željezničkih tunela na svijetu. Projekt Lyon-Torino procijenjen je na oko 11,1 milijardi eura, pri čemu polovinu sredstava osigurava EU, piše Forbes Slovenija.

Radove vodi francusko-talijanska kompanija TELT, uz sudjelovanje velikih europskih građevinskih kompanija.

Nova pruga predstavljat će ključni dio europskog prometnog koridora TEN-T, koji povezuje jugozapad Europe sa središnjim dijelom kontinenta. Glavni tunel prolazit će između mjesta Saint-Jean-de-Mauriennea u Francuskoj i Suse u Italiji. Na nekim mjestima nalazit će se više od jednog kilometra ispod Alpa.

Svi glavni ugovori su zaključeni, a radovi se istovremeno izvode na više gradilišta sa obje strane granice. Jedan od glavnih ciljeva projekta je skraćivanje vremena putovanja.

Po završetku radova, putovanje vlakom između Pariza i Milana trajat će oko četiri i pol sata, umjesto sadašnjih šest i pol do sedam i pol sati, čime će željeznica postati ozbiljna alternativa avionskom prometu.

A što je s teretnim prometom?

Posebna važnost očekuje se u teretnom prometu. Europska unija procjenjuje da će nova pruga omogućiti preusmjeravanje velikog dijela robnog prometa s cesta na željeznicu i kamiona s alpskih prijevoja između Francuske i Italije. To bi trebalo smanjiti gužve, buku i emisiju ugljičnog dioksida.

Projekt je pokrenut 2007., ali su ga godinama usporavali ekološki protesti i složene procedure, naročito na talijanskoj strani granice.

Prema sadašnjim planovima, tunel bi trebalo biti završen 2033. kada će veza Lyon-Torino postati jedna od najvažnijih željezničkih ruta u Europi.