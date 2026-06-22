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BAKICA I DJEDICA /

Dvojica vratara ispisala su povijest svjetskih prvenstava u ludoj utakmici

Dvojica vratara ispisala su povijest svjetskih prvenstava u ludoj utakmici
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Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Profimedia

Urugvajski je vratar prije pet dana napunio 40 godina, dok je Vozinha, popularni Bakica još 13 dana stariji

22.6.2026.
3:10
Sportski.net
PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Profimedia
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U dvoboju 2. kola skupine H Svjetskoga prvenstva Urugvaj i Zelenortski otoci su u Miamiju igrali 2-2  (2-1), pa je debitantska afrička momčad došla do još jedne senzacije. 

Pogotke su za Urugvaj postigli Maxi Araujo (44) i Agustin Canobbio (45+6), dok su strijelci za Zelenortske otoke bio Kevin Pina Lenini (21) i Helio Varela (61). 

Dogodio se i povijesni trenutak prije same utakmice. Naime, za Zelenortske Otoke je branio Vozinha, a za Urugvaj Fernando Muslera. Urugvajski je vratar prije pet dana napunio 40 godina, dok je Vozinha, popularni Bakica još 13 dana stariji. Tako smo po prvi puta u povijesti na utakmici Svjetskog prvenstva na oba gola imali vratara s 40+ godina.

 

 

Nisu se baš iskazali. Posebice Muslera koji je primio gol s 35 metara iz slobodnog udarca, a onda je za drugi izravno kriv kada je izašao u prazno prilikom jedne loše dodane lopte Olivere. Vozinha je bio bolji, ali nije bio tako impresivan kao protiv Španjolske u prošlom kolu kada je postao planetarno popularan.

Zelenortski otoci, mala otočna nacija u Atlantskom oceanu s jedva pola milijuna stanovnika, u prvom je kolu odigrala senzacionalnih 0-0 protiv Španjolske, a protiv Urugvaja su zabili i prvi gol na mundijalima.

Fernando MusleraUrugvajska Nogometna ReprezentacijaZelenortski OtociSvjetsko Prvenstvo 2026.
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