Dvojica vratara ispisala su povijest svjetskih prvenstava u ludoj utakmici

U dvoboju 2. kola skupine H Svjetskoga prvenstva Urugvaj i Zelenortski otoci su u Miamiju igrali 2-2 (2-1), pa je debitantska afrička momčad došla do još jedne senzacije.

Pogotke su za Urugvaj postigli Maxi Araujo (44) i Agustin Canobbio (45+6), dok su strijelci za Zelenortske otoke bio Kevin Pina Lenini (21) i Helio Varela (61).

Dogodio se i povijesni trenutak prije same utakmice. Naime, za Zelenortske Otoke je branio Vozinha, a za Urugvaj Fernando Muslera. Urugvajski je vratar prije pet dana napunio 40 godina, dok je Vozinha, popularni Bakica još 13 dana stariji. Tako smo po prvi puta u povijesti na utakmici Svjetskog prvenstva na oba gola imali vratara s 40+ godina.

40 - El uruguayo Fernando Muslera (40 años y 5 días) y Verde Vozinha (40 años y 18 días), de Cabo Verde, se van a convertir en el primer par de jugadores de más de 40 años en titularizar en un partido de la Copa Mundial de la FIFA. Experiencia. pic.twitter.com/I78fp4FMOx — OptaJavier (@OptaJavier) June 21, 2026

Nisu se baš iskazali. Posebice Muslera koji je primio gol s 35 metara iz slobodnog udarca, a onda je za drugi izravno kriv kada je izašao u prazno prilikom jedne loše dodane lopte Olivere. Vozinha je bio bolji, ali nije bio tako impresivan kao protiv Španjolske u prošlom kolu kada je postao planetarno popularan.

Zelenortski otoci, mala otočna nacija u Atlantskom oceanu s jedva pola milijuna stanovnika, u prvom je kolu odigrala senzacionalnih 0-0 protiv Španjolske, a protiv Urugvaja su zabili i prvi gol na mundijalima.