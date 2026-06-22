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Urugvajski mediji nemilosrdni nakon šoka: 'Ogranak pakla, nula nogometa, Valverde užasan'

Urugvajski mediji nemilosrdni nakon šoka: 'Ogranak pakla, nula nogometa, Valverde užasan'
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Foto: Evrim Aydin/AFP/Profimedia

S dva osvojena boda iz dvije utakmice, Urugvaj se nalazi na trećem mjestu skupine H

22.6.2026.
4:11
Sportski.net
Evrim Aydin/AFP/Profimedia
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Urugvaj je u ozbiljnim problemima na Svjetskom prvenstvu. Nakon blijedog remija sa Saudijskom Arabijom, novi šok uslijedio je u Miamiju. Rezultat 2:2 protiv Zelenortskih Otoka, apsolutnog debitanta na Svjetskom prvenstvu, ostavio je naciju u nevjerici, a mediji nisu birali riječi kako bi opisali težak podbačaj.

Najoštriji je bio ugledni dnevnik El Observador, čija je naslovnica odjeknula Južnom Amerikom. Izvedbu reprezentacije opisali su kao "podružnicu pakla", rečenicom koja sažima stanje šoka. "Urugvaj je bio ogranak pakla, slom lažne iluzije i vladavina prolaznosti u remiju 2-2 protiv Zelenortskih Otoka za Svjetsko prvenstvo 2026", stoji u naslovu urugvajskog portala. 

"Nula ideja, nula nogometa, nula kreativnosti. Ništa nije dolazilo iz veznog reda, ni od Rodriga Bentancura, koji je dobio žuti karton, ni od Federica Valverdea - koji je bio užasan svih 90 minuta - koji je promašio praktički zajamčeni gol u 14. minuti, pri rezultatu koji je i dalje bio 0-0, nakon sjajnog dodavanja Agustína Canobbia", stoji u tekstu. 

Drugi veliki urugvajski medij, El País, usmjerio je analizu na konkretne propuste. Naglašeni su "grubi previdi" u obrani, koji su afričkoj reprezentaciji poklonili bodove. Na meti su se našli vratar Fernando Muslera i branič Mathías Olivera.

S dva osvojena boda iz dvije utakmice, Urugvaj se nalazi na trećem mjestu skupine H. Sudbina je sada u njihovim rukama, ali ovisi i o nogama španjolskih reprezentativaca. Za siguran prolazak u osminu finala bit će im potrebna pobjeda protiv moćne "Furije" u posljednjem kolu. Poraz znači sigurno ispadanje, a remi ih ostavlja u domeni kalkulacija o poretku trećeplasiranih.

UrugvajUrugvajska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Zelenortski OtociReakcije Medija
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