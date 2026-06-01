Hrvatske šume upozoravaju na rizike i posljedice ljudskog nemara

S početkom lipnja službeno je započela ovogodišnja protupožarna sezona, koja će trajati do kraja rujna ili listopada, a Hrvatske šume nastavljaju provoditi preventivnu kampanju „Ma neće biti ništa – Nemar je prva iskra” s ciljem podizanja svijesti o odgovornom ponašanju u prirodi.

"Kampanjom želimo podsjetiti da požari najčešće ne nastaju slučajno te da upravo svakodnevne odluke mogu biti presudne u zaštiti naših šuma. Želimo da građani budu naši partneri u očuvanju prirode jer šume čuvamo zajedno“, istaknuo je Joško Radanović, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma.

Iz Hrvatskih šuma navode kako je tijekom prošle sezone zabilježeno 57 posto manje požara te 86 posto manje opožarenih površina u odnosu na desetogodišnji prosjek. Stoga i ove godine nastavljaju s komunikacijskom kampanjom koja u fokus stavlja ljudski faktor kao jedan od ključnih elemenata prevencije požara.

Središnja poruka kampanje ponovno je fraza „Ma neće biti ništa...”, kojom se upozorava na posljedice naizgled bezazlenih postupaka poput odbacivanja opušaka, ostavljanja staklenih boca u prirodi ili neugašenog plamena.

Kampanja će se provoditi putem televizijskih i radijskih spotova te plakata diljem Hrvatske, a građani će se moći uključiti i kroz nagradni natječaj „Budi oko šume” na društvenim mrežama. Kroz četiri interaktivna izazova nastojat će ih se potaknuti na pažljivije promatranje prirode, razvijanje povezanosti sa šumama i osvještavanje njihove vrijednosti.

Hrvatske šume ističu kako zaštitu šuma od požara provode tijekom cijele godine, među ostalim putem integriranog sustava videonadzora s detekcijom dima i vatre te simulatorom širenja požara. U šumama su postavljene 222 kamera na 111 lokacija, kojima se upravlja iz operativnih centara u svim priobalnim županijama te u Ličko-senjskoj, Karlovačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Tijekom protupožarne sezone dodatno se pojačavaju operativne aktivnosti i rad motriteljsko-dojavne službe na području krša radi što bržeg otkrivanja i dojave požara.

Partnerstvo Hrvatskih šuma i Hrvatska vatrogasne zajednice nastavlja se i ove godine, a građani i posjetitelji pozvani su na poseban oprez tijekom boravka u prirodi. U slučaju uočavanja dima ili znakova požara, poziva ih se da odmah nazovu brojeve 193 ili 112, jer pravodobna reakcija može spriječiti nastanak većih šteta.