BBC objavio najbolje dresove na Svjetskim prvenstvima: Pogledajte gdje se našao hrvatski

Deset dana dijeli nas od početka najveće sportske smotre u povijesti — Svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

Bit će ovo najveće Svjetsko prvenstvo do sada. Nastupit će čak 48 reprezentacija, a bit će odigrane 104 utakmice u rekordnih 39 dana turnira. Kao najavu Mundijala, kultni BBC objavio je popis 10 dresova koji su obilježili prva 23 turnira, a među “modnom elitom” našla se i Hrvatska.

“Davor Šuker, Francuska 1998., crveno-bijeli kvadrati razasuti preko njegova ramena. Veličanstveno. Taj uzorak postaje hrvatski državni grb i čini ih odmah prepoznatljivima na nogometnom terenu. Hrvatska je impresionirala na Euru 1996., gdje je također nosila izvrstan dres, ali ovo je bio emotivan sportski trenutak za zemlju koja je nastupala na svom prvom Svjetskom prvenstvu nakon što je proglasila neovisnost sedam godina ranije. Šuker — zajedno s Robertom Jarnijem, Zvonimirom Bobanom, Robertom Prosinečkim i ostalima — odveo ih je do polufinala, gdje je napadač Real Madrida doveo svoju momčad u vodstvo 1:0 protiv domaćina, prije nego što je Francuska predvođena Lilianom Thuramom preokrenula utakmicu. Hrvatska, u jednako ikoničnom plavom gostujućem dresu, zatim je pobijedila Nizozemsku u utakmici za treće mjesto i završila kao treća”, napisali su iz BBC-a, koji su hrvatski dres iz 1998. smjestili na šesto mjesto.

Prijateljske utakmice i jake provjere Hrvatske uoči SP-a, protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja i protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

U ukupnom poretku prvi je bio domaći dresiz 1990., a slijede ga gostujući dres Argentine iz 1986. i gostujući dres SAD-a iz 1994.

Na četvrtom mjestu je domaći dres Brazila iz 1970., a na petom Nigerije iz 2018. Ispred Hrvatske (6. mjesto) našli su se još Nizozemska (domaći dres, 1974.), Francuska (domaći dres, 1982.), Engleska (gostujući dres, 1966.) i Kamerun (domaći dres, 2002.).