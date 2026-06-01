Utrka za predsjednika HOO sada ima dva imena: Kandidirao se bivši kandidat za predsjednika RH

Dragan Primorac, bivši ministar znanosti, obrazovanja i sporta potvrdio je da će se kandidirati za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.

Svoju kandidaturu je potvrdio medijima nakon predstavljanja svoje knjige "Medicinska genetika u kliničkoj praksi", čime počinje utrka za nasljednika Zlatka Mateše koji je podnio ostavku. Primorac, koji je bio i HDZ-ov kandidat za predsjednika Republike, tumači kako je u utrku za čelnu osobu Olimpijskog odbora odlučio ići jer je za to dobio potporu brojnih osoba s kojima je razgovarao.

"Poslije razgovora s brojnim ljudima iz svijeta sporta odlučio sam se kandidirati za poziciju predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Već imam potporu tridesetak saveza, a tek smo krenuli", kazao je Primorac.

"Hrvatski sport može imati pojedine segmente koji su u krizi, ali hrvatski sport je nacionalni ponos. To je naš najprepoznatljiviji brend u svijetu. Mene čini neizmjerno ponosnim sama pomisao da se kandidiram za područje koje Hrvatsku godinama pozicionira u sam svjetski vrh. I odmah želim jasno naglasiti: nema malih i velikih sportova, olimpijskih i neolimpijskih. Svaka medalja ima jednak sjaj, bez obzira iz kojeg sporta dolazi", rekao je novinarima Primorac.

'Moram vam reći temeljnu vodilju'

Osvrnuo se i na podjelu na loptačke i neloptačke sportove. "Moje je srce nepodijeljeno između loptačkih i individualnih sportova. To je jedina istina. Ne priznajem nikakve podjele jer one ne postoje. Onaj tko ih pokušava stvarati, po mom mišljenju, ne radi u interesu hrvatskog sporta"

"Mi imamo sustav koji kontinuirano donosi medalje. Moj taekwondo osvojio je više od 430 medalja na europskim i svjetskim prvenstvima te olimpijskim igrama. Nekada nije bio olimpijski sport i da je tada bilo podjela kakve neki danas zagovaraju, taekwondo bi vjerojatno bio izgubljen. Ovako je postao naš najtrofejniji olimpijski individualni sport. Zato razlike među sportovima neće postojati dok sam ja predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora", rekao je Primorac.

Za kraj je poručio: "Moram vam reći temeljnu vodilju kada je riječ o kriterijima i transparentnosti. Na mene nitko ne može utjecati. Nitko me ne može kupiti, prisiliti ili zastrašiti. Moj put bit će put istine, morala i dobrobiti hrvatskog sporta."

U utrci za novog predsjednika HOO-a sada imamo dva kandidata – Josipa Varvodića i Dragana Primorca. Podsjetimo, Primorac je prošle godine bio nezavisni predsjednički kandidat HDZ-a. Izbore je izgubio u drugom krugu od Zorana Milanovića.