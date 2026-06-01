Hrvati rekli što misle o političarima s optužnicama: 'Ni u skladištu se ne možeš zaposliti'

Zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem zbog troška reprezentacije iz 2020. Na izricanje presude na zagrebačkom Županijskom sudu nije došao.

Osuđen je na 11 mjeseci zatvora koji će se zamijeniti uvjetnom kaznom od tri godine u kojima ne smije počiniti slično djelo. Treba platiti i pet tisuća eura troškova sudskog postupka.

Podsjetimo, USKOK-ova optužnica Kožića je teretila da je početkom siječnja 2020., nakon izlaska iz Kliničke bolnice Merkur gdje je bio na operaciji - počastio medicinsko osoblje. Ali ne iz vlastita džepa, nego na teret županije. Riječ je o iznosu od 696 eura.

"Optuženik je kompromitirao svoj dugogodišnji profesionalni i politički rad na poziciji župana. On je okaljao svoj ugled kako politički tako i ljudski, a sve zbog 696 eura. Neshvatljivo je da čovjek s dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20-ak porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada sokova", stoji u presudi.

Grgić ponovno osvojio vlast

U drugom krugu prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške, pobjedu je odnio bivši gradonačelnik Vinko Grgić. Prema neslužbenim rezultatima, osvojio je 58 posto glasova i pobijedio protukandidata Bernardina Trnku iz HDZ-a za kojeg je glasalo nešto više od 38 posto birača.

Na biračkom mjestu u prognaničkom naselju Kovačevac glasanje će se ponoviti iduće nedjelje. Gradsko izborno povjerenstvo raspustilo je taj birački odbor, a razloge raspuštanja nisu naveli.

Podsjetimo, prijevremeni izbori su održani jer je Grgić odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu nove istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela.

Treba li osobama s optužnicom zabraniti kandidiranje?

S obzirom na to da posljednjih godina imamo već nekoliko slučajeva gradonačelnika koji su izabrani unatoč sumnjama i optužnicama za malverzacije, u našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Mislite li da osobama s optužnicom treba zabraniti kandidiranje na izborima?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Osobama s optužnicom treba zabraniti sva javna djelovanja, a pogotovo kandidature na bilo kakvim izborima", Alen Vladimir. "U skladištu se ne možeš zaposliti bez potvrde o nekažnjavanju, a možeš postati gradonačelnik. Apsurd", kaže B. Bago.

"NE, jer neće biti dovoljno kandidata na listama", kaže Damir Trputec. "Treba im zabraniti bilo kakav javni rad i ukinuti pravo na povlaštenu mirovinu", Zorica Visković.

