KOBNI MOTOCIKL /

Stravične vijesti: Bivši reprezentativac poginuo nakon prometne nesreće

Foto: Profimedia

Prije devet dana, motocikl na kojem se nalazio 33-godišnji Oikonomou sudario se s automobilom

1.6.2026.
19:01
Sportski.net
Profimedia
Stravične vijesti dolaze iz Grčke. Bivši nogometaš i grčki reprezentativac Marios Oikonomou poginuo je s 33 godine nakon stravične prometne nesreće prošloga mjeseca.

Prije devet dana, motocikl na kojem se nalazio 33-godišnji Oikonomou sudario se s automobilom, a bivši nogometaš pritom je teško ozlijeđen. Nakon što mu je stanje bilo kritično, Marios je, nažalost, podlegnuo ozljedama i u ponedjeljak preminuo u bolnici. Nalazio se u komi od dolaska u bolnicu. 

Marios Oikonomou igrao je na stoperskoj poziciji do 2024. kada je objesio kopačke o klin u Panetolikosu. Najveći trag je ostavio u talijanskom nogometu gdje je igrao za Sampdoriju, Bari, Bolognu, Spal, Cagliari, a igrao je i za PAS Gianninu, AEK i Kopenhagen.

Za grčku reprezentaciju Oikonomou je odigrao šest utakmica između 2016. i 2018. 

"Marios Oikonomou, dijete koje je zaslužilo ljubav i poštovanje svih nas, prerano nas je napustilo. Zajedno smo proveli trenutke radosti, truda i borbe. Uvijek s osmijehom, uvijek s ljubaznošću. Njegovim voljenima, našem predsjedniku i ocu Giorgosu Oikonomou i njegovoj obitelji, izražavamo najdublju sućut i najiskreniju sućut. Njegovo sjećanje ostat će živo u svima nama. Mario, sjećat ćemo te se s ljubavlju. Neka ti uspomena bude vječna", objavio je grčki klub PAS Giannina.

Grčka Nogometna ReprezentacijaSmrt NogometašaPrometna Nesreća
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
