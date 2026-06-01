Stravične vijesti: Bivši reprezentativac poginuo nakon prometne nesreće

Stravične vijesti dolaze iz Grčke. Bivši nogometaš i grčki reprezentativac Marios Oikonomou poginuo je s 33 godine nakon stravične prometne nesreće prošloga mjeseca.

Prije devet dana, motocikl na kojem se nalazio 33-godišnji Oikonomou sudario se s automobilom, a bivši nogometaš pritom je teško ozlijeđen. Nakon što mu je stanje bilo kritično, Marios je, nažalost, podlegnuo ozljedama i u ponedjeljak preminuo u bolnici. Nalazio se u komi od dolaska u bolnicu.

Marios Oikonomou igrao je na stoperskoj poziciji do 2024. kada je objesio kopačke o klin u Panetolikosu. Najveći trag je ostavio u talijanskom nogometu gdje je igrao za Sampdoriju, Bari, Bolognu, Spal, Cagliari, a igrao je i za PAS Gianninu, AEK i Kopenhagen.

Za grčku reprezentaciju Oikonomou je odigrao šest utakmica između 2016. i 2018.

"Marios Oikonomou, dijete koje je zaslužilo ljubav i poštovanje svih nas, prerano nas je napustilo. Zajedno smo proveli trenutke radosti, truda i borbe. Uvijek s osmijehom, uvijek s ljubaznošću. Njegovim voljenima, našem predsjedniku i ocu Giorgosu Oikonomou i njegovoj obitelji, izražavamo najdublju sućut i najiskreniju sućut. Njegovo sjećanje ostat će živo u svima nama. Mario, sjećat ćemo te se s ljubavlju. Neka ti uspomena bude vječna", objavio je grčki klub PAS Giannina.