Josip Šimunić pred posljednje ispite za SP: 'Možemo opet čudo napraviti'

HEY JOE /

Hrvatsku će s tribina u Americi bodriti i bivši reprezentativac Josip Šimunić. Koliko će Hrvatskoj značiti pripremna utakmica protiv Belgije te mogu li Vatreni od nove svjetske medalje - otkrio je za RTL Sport.

"U prvoj utakmici igra se s 3 odozada kao u Americi. Pokušat će vidjeti kako to izgleda, to su te dvije tekme da bi on još provjerio kako je to zamislio. Eventualno igrati tako protiv sljedećih protivnika na Svjetskom, najbitnije da se nitko ne ozljedi.

Ja mislim da možemo opet čudo napraviti, imamo pobjednički mentalitet igrači rade vrhunski svi smo manje više sad zdravi, neki igrači nemaju pravi ritam, ali ja se ne bojim. Oni su malo stariji i iskusni".

Prijateljske utakmice i jake provjere Hrvatske uoči SP-a, protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja i protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.