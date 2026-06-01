Hrvatska je spremna za prvu pripremnu utakmicu: Belgija glumi Englesku

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je i posljednji trening uoči prve pripremne utakmice protiv reprezentacije Belgije koja ih sutra čeka na Rujevici. Izbornik Zlatko Dalić danas je predao i popis od 26 igrača koji putuju na Svjetsko prvenstvo, a zajedno s reprezentativcem Mariom Pašalićem najavio je sutrašnji susret.

Pripreme za Svjetsko prvenstvo sve se više zahuktavaju. Pred izabranicima Zlatka Dalića prvi je pravi ispit - na Rujevicu stiže deveta reprezentacija svijeta.

Bit će to susret starih znanaca. Svi još dobro pamte dvoboj iz Katra - posljednji u skupini, u kojem je Belgiji za prolaz trebala pobjeda protiv Hrvatske. Završilo je 0-0, Belgija je otišla kući, a Hrvatska, dobro znamo - sve do bronce. Najveći tragičar tog susreta bio je Romelu Lukaku čiji udarci nisu našli put do gola.

Iza tri važna prvotimca prava je utrka s vremenom - Mateo Kovačić, Joško Gvardiol i Luka Modrić uspjeli su se oporaviti od ozljeda, a na terenu ćemo ih vidjeti i sutra. Već sutra kreće i prilagodba za prvu utakmicu na Mundijalu. Protiv Belgije Hrvatska će istrčati u formaciji koju pripremaju i za dvoboj s Englezima.

Tome će se lako prilagoditi i Mario Pašalić. 31-godišnji veznjak s 83 nastupa za Hrvatsku važna je karika Dalićeve momčadi. Hrvatska ulazi u posljednju fazu priprema - tjedan dana ostalo je do odlaska u Ameriku, a prvi dvoboj na svjetskoj smotri čeka nas za samo 16 dana.

