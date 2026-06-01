Izbornik Dalić poslao konačan popis 26 igrača FIFA-i: 'To su najbolji, a ja sam izbornik'

Prvi lipnja bio je dan kada su izbornici slali svoje službene, konačne popise za Svjetsko prvenstvo 2026. u FIFA-u. To je učinio i Zlatko Dalić koji je potvrdio svoj popis.

"Kad sam objavio popis, za mene je to bilo gotovo. Nije bilo dvojbi. To je ono u što vjerujem i za što odgovaram. To je najboljih 26 za mene, a ja sam izbornik. Nadam se da će ostati tako, da neće biti ozljeda", kazao je izbornik na pres konferenciji dan uoči prijateljske utakmice s Belgijom na riječkoj Rujevici.

Podsjetit ćemo na 26 imena koja će predstavljati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu 2026. do kojeg nas dijeli samo deset dana.

Pozvani golmani su Dominik Livaković, Ivor Pandur i Dominik Kotarski, a obrambeni igrači Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Duje Ćaleta-Car, Martin Erlić, Josip Stanišić i Kristijan Jakić.

Od veznjaka tu su Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić, Nikola Moro, Mario Pašalić, Martin Baturina, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Toni Fruk, Ivan Perišić i Marco Pašalić. Napadači su Andrej Kramarić, Ante Budimir, Petar Musa i Igor Matanović.

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu smještena u skupinu L u kojoj će igrati protiv Engleske, Gane i Paname.