Ležaljke na jadranskom odmaralištu koštaju 240 eura! Mještane razljutila još jedna stvar

Nakon punih pet godina, luksuzno hotelsko naselje Sveti Stefan u Crnoj Gori ponovno će se 1. srpnja vratiti na svjetsku turističku kartu, objavio je u nedjelju portal Vijesti.me.

Vijestima je potvrđeno da je sve spremno za dolazak gostiju te da su u funkciji i dva svjetski poznata brendirana restorana, "Zuma" i "Nammos", koji će biti na raspolaganju gostima tog elitnog ljetovališta, jednog od najluksuznijih na Jadranskom moru.

Nevjerojatne cijene

Uz restorane, otvorene su i plaže pa je tako, u skladu s dogovorom postignutim s Vladom Crne gore, Kraljičina plaža rezervirana je za goste hotela od 8 do 20 sati, dok je na Velikoj Miločerskoj, odnosno Kraljevoj plaži, dio prostora rezerviran za lokalno stanovništvo.

Vijesti doznaju kako će iznajmljivanje kompleta ležaljki sa suncobranom, uz uslugu, koštati 240 eura. Također navode kako je otvorena i Zapadna svetostefanska, ili hotelska plaža, čiji je dio također određen za mještane, a iznajmljivanje dvije ležaljke i suncobrana košta 220 eura.

Pristup plažama izazvao je nezadovoljstvo mještana pa je tako Mjesna zajednica Sveti Stefan podnijela kaznenu prijavu protiv zakupca i drugih državnih tijela zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo povrede slobode kretanja.

Navode da je prijava uslijedila nakon što je zakupac, unatoč pravomoćnoj presudi, ponovno postavio ograde koje onemogućavaju prolaz šetalištem od Svetog Stefana do Miločerskog parka, u blizini Kraljičine plaže, od 8 do 20 sati.