FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
USKORO SE OTVARA /

Ležaljke na jadranskom odmaralištu koštaju 240 eura! Mještane razljutila još jedna stvar

Ležaljke na jadranskom odmaralištu koštaju 240 eura! Mještane razljutila još jedna stvar
×
Foto: Tobias Kietreiber/Alamy/Profimedia

Pristup plažama izazvao je nezadovoljstvo mještana

22.6.2026.
21:34
danas.hr
Tobias Kietreiber/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nakon punih pet godina, luksuzno hotelsko naselje Sveti Stefan u Crnoj Gori ponovno će se 1. srpnja vratiti na svjetsku turističku kartu, objavio je u nedjelju portal Vijesti.me

Vijestima je potvrđeno da je sve spremno za dolazak gostiju te da su u funkciji i dva svjetski poznata brendirana restorana, "Zuma" i "Nammos", koji će biti na raspolaganju gostima tog elitnog ljetovališta, jednog od najluksuznijih na Jadranskom moru.

Nevjerojatne cijene 

Uz restorane, otvorene su i plaže pa je tako, u skladu s dogovorom postignutim s Vladom Crne gore, Kraljičina plaža rezervirana je za goste hotela od 8 do 20 sati, dok je na Velikoj Miločerskoj, odnosno Kraljevoj plaži, dio prostora rezerviran za lokalno stanovništvo.

Vijesti doznaju kako će iznajmljivanje kompleta ležaljki sa suncobranom, uz uslugu, koštati 240 eura. Također navode kako je otvorena i Zapadna svetostefanska, ili hotelska plaža, čiji je dio također određen za mještane, a iznajmljivanje dvije ležaljke i suncobrana košta 220 eura.

Pristup plažama izazvao je nezadovoljstvo mještana pa je tako Mjesna zajednica Sveti Stefan podnijela kaznenu prijavu protiv zakupca i drugih državnih tijela zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo povrede slobode kretanja.

Navode da je prijava uslijedila nakon što je zakupac, unatoč pravomoćnoj presudi, ponovno postavio ograde koje onemogućavaju prolaz šetalištem od Svetog Stefana do Miločerskog parka, u blizini Kraljičine plaže, od 8 do 20 sati.

Sveti StefanCrna GoraLežaljke
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike