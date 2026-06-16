Česi poludjeli zbog cijena u Hrvatskoj, jedno ih je posebno zasmetalo: 'Više se ne vraćamo'

Turist iz Češke koji je boravio na odmoru u Hrvatskoj izazvao je lavinu reakcija objavom na platformi Reddit u kojoj se požalio na visoke cijene i poručio da se više neće vratiti u našu zemlju, prenosi portal Nova.cz.

"Nakon tjedana provedenih u Italiji, Grčkoj, Francuskoj i Španjolskoj, u Hrvatsku smo došli u posljednji trenutak, ali se više nećemo vratiti. Cijene hrane, pića i smještaja potpuno su sulude", napisao je turist.

Posebno ga iznenadile cijene u restoranima

Posebno su ga iznenadile i zasmetale cijene u restoranima: "Tanjur tjestenine koštao je dvostruko više nego u Italiji, a nije bio ni približno tako dobar. Kokteli često stoje više od 17 eura, a čaša domaćeg crnog vina bez problema može koštati devet ili 10 eura. Jednostavno to ne razumijem."

U svojoj objavi je istaknuo da je imao pozitivna iskustva s lokalnim stanovništvom i ocijenio da je Hrvatska prekrasna zemlja. "Najbolja stvar u vezi s njom nisu plaže ili hrana, već su to Hrvati. Nevjerojatno su ljubazni", piše autor u objavi.

Međutim, upozorava da su cijene u turističkim središtima poput Splita, Korčule i pogotovo Dubrovnika sličnije najskupljim europskim metropolama nego jadranskoj destinaciji.

Objava odjeknula

Njegov komentar je odjeknuo na Redditu. Sakupio je više od 800 komentara, a mišljenja su bila podijeljena. Dio putnika napomenuo je da je problem uglavnom u takozvanim zamkama za turiste. "Završite na mjestima koja su isključivo usmjerena na turiste", napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao da se pristupačan smještaj i restorani još uvijek mogu pronaći izvan povijesnih središta.

To mišljenje dijele i drugi iskusni putnici, koji navode da Česi mogu uštedjeti novac ako izbjegavaju restorane koji se nalaze neposredno uz šetnice, odsjedaju izvan središta većih gradove te, ako je to moguće, dio obroka spremaju sami u apartmanu.

Podsjetimo, Česi su dugo jedni od najvjernijih posjetitelja Hrvatske. Privlači ih dostupnost automobilom, poznato okruženje i relativno kratko putovanje. Međutim, posljednjih se godina sve češće postavlja pitanje jesu li cijene na Jadranu prešle granicu podnošljivosti.