Sakrijte TV kablove kao pravi dizajner: Ovako ćete postići besprijekoran izgled doma

U suvremenom dizajnu interijera, koji teži minimalizmu i čistim linijama, neuredan splet kablova oko televizora može narušiti cjelokupni dojam i najpažljivije uređenog prostora. Vidljivi kablovi koji vise sa zida ili se nalaze na podu postaju vizualni šum koji odvlači pažnju. Problem vidljivih instalacija, međutim, nije nerješiv.

Postoji niz elegantnih rješenja, od jednostavnih metoda koje se mogu primijeniti odmah do složenijih arhitektonskih zahvata, koja će dnevni boravak transformirati u prostor sklada i reda, piše Southern Living.

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Brza rješenja za trenutačan efekt

Za praktične i estetski prihvatljive metode koje ne zahtijevaju veće građevinske radove, na tržištu su dostupne brojne mogućnosti. Jedno od najpopularnijih rješenja su kanalice za kablove, koje više nisu samo funkcionalni komadi plastike. Suvremeni modeli dolaze u različitim bojama i materijalima, a njihova ključna prednost je mogućnost bojenja u boju zida, čime se gotovo potpuno stapaju s interijerom te postaju gotovo nevidljive.

Sličnu funkciju imaju i kutije za kablove. Riječ je o elegantnim spremnicima dizajniranim za skrivanje viška žica, produžnih kablova i adaptera. Mogu se smjestiti na pod iza TV komode ili na policu gdje, zahvaljujući modernom dizajnu, funkcioniraju i kao diskretan dekorativni element.

U slučajevima kada provođenje kablova kroz zid nije opcija, dizajnerica Whitney Ray predlaže: "Sakrijte produžni kabel i višak žica u ukrasnu košaru ili iza komada namještaja. Ovo je rješenje posebno efikasno kod modela televizora koji imaju tanak, proziran kabel, čime se postiže znatno čišći i dizajnerski integriraniji izgled."

'Uradi sam' pristupi

Osobe sklone kreativnim projektima mogu kablove sakriti na načine koji će dodatno obogatiti prostor. Jedan od vizualno najatraktivnijih trendova je postavljanje drvenog panela iza televizora. Takav panel, izrađen od šperploče ili drvenih letvica, ne samo da elegantno skriva sve instalacije, već postaje i središnji dekorativni element zida. Dodavanjem diskretne LED rasvjete iza panela stvara se ugodan ambijentalni efekt koji dodatno naglašava teksturu drva i poboljšava cjelokupnu atmosferu.

U situacijama kada kablove nije moguće sakriti, postoji i alternativni pristup: njihovo isticanje. Uz pomoć malih kukica i držača, kablovi se mogu transformirati u zidnu umjetnost formiranjem zanimljivih geometrijskih oblika, apstraktnih linija ili siluete grada. Takav pristup posebno je prikladan za moderne i industrijski uređene interijere, gdje se tehnički detalji pretvaraju u umjetničku instalaciju.

Lorraine Enwright, osnivačica studija Intuitive Dwellings, nudi sljedeće rješenje: "Obično izrežemo mali prorez na tepihu i provučemo kabel ispod njega do podne utičnice. Najbolje je ako se prorez može sakriti ispod većeg komada namještaja."

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Ugradbena rješenja za besprijekoran izgled

Renoviranje ili gradnja novog doma idealna je prilika za implementaciju najčišćeg i najtrajnijeg rješenja – provođenja kablova kroz zidove. Iako ovaj zahvat zahtijeva pomoć profesionalnog električara, rezultat je besprijekoran izgled. Popularna metoda je korištenje seta za upravljanje kablovima unutar zida.

Dizajnerica Jessica Duce objašnjava: "Izvođač ugrađuje ugradbenu električnu kutiju iza televizora i provlači sve žice kroz zid. One zatim izlaze kroz otvor na dnu zida, pored postojeće utičnice ili elektroničke komponente." Tako se postiže potpuna nevidljivost svih instalacija.

Druga mogućnost je izrada takozvanog lažnog zida ili zidne obloge od gipsanih ploča ili drvenih panela. Iza nove površine stvara se dovoljno prostora za provođenje svih potrebnih instalacija. Ovo rješenje otvara i dodatne mogućnosti za dizajn, poput ugradnje niša, polica ili integrirane rasvjete.

Vrhunac personalizacije predstavlja namještaj izrađen po mjeri. Medijska jedinica dizajnirana za specifičan prostor može imati savršeno integrirane kanale, skrivene odjeljke za uređaje i ventilacijske otvore, čime se tehnologija u potpunosti stapa s interijerom.

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