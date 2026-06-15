Najlakši način za smanjenje nereda u malom prostoru: Bit će uredno bez puno muke

U malim stanovima, gdje svaka površina često ima više funkcija, nered se može nakupiti brže nego što se očekuje. Noćni ormarići, kuhinjski pultovi i radni stolovi lako postanu mjesto za odlaganje knjiga, računa, kozmetike i drugih sitnica, stvarajući dojam prenatrpanosti.

Upravo zato stručnjaci za organizaciju prostora preporučuju takozvano pravilo "jedne površine" – jednostavan pristup koji pomaže održati urednost bez velikih akcija pospremanja.

Umjesto organiziranja cijelog doma odjednom, ova metoda podrazumijeva sređivanje jedne površine u određenom trenutku. Takav postupni pristup olakšava održavanje reda te uz minimalan trud stvara uredniji i funkcionalniji životni prostor, piše Real Simple.

Što je pravilo 'jedne površine'?

Pravilo se temelji na jednostavnoj ideji: održavanju reda na površinama koje se najbrže pretvaraju u mjesta za odlaganje raznih stvari. Primjenjuje se na dva načina. Prvi podrazumijeva odabir jedne istaknute površine u domu, poput kuhinjskog otoka, blagovaonskog stola ili komode, koja bi uvijek trebala ostati uredna i bez suvišnih predmeta.

"Površine prirodno privlače nered jer na njih usput odlažemo sve, od šalica kave i računa do ključeva i torbi", objašnjava profesionalna organizatorica Meghan Cocchiaro. Zato preporučuje da se na kraju dana izdvoji nekoliko minuta za raščišćavanje i vraćanje stvari na njihovo mjesto, kako bi odabrana površina ostala pregledna i funkcionalna.

Drugi pristup, koji zagovara certificirana konzultantica Cathy Orr, temelji se na određivanju jedne površine u prostoriji na kojoj je dopušteno privremeno odlagati stvari, dok sve ostale ostaju prazne. "Cilj je smanjiti vizualni nered i stvoriti dojam urednijeg prostora bez potrebe za velikim pospremanjem. Ova se metoda najčešće primjenjuje na kuhinjskim radnim plohama, kupaonskim ormarićima i noćnim ormarićima", objašnjava Orr.

Učinkovitost pristupa

Na prvi pogled, pravilo "jedne površine" može djelovati gotovo pa prejednostavno da bi napravilo značajnu razliku, ali njegova snaga leži u psihološkom učinku.

Foto: Pexels

"Ovo pravilo funkcionira jer nas tjera da donosimo odluke o predmetima koje inače samo bez razmišljanja odlažemo. Ako nešto ne može ostati na toj površini, moramo se zapitati kamo uistinu pripada i zatim to tamo i premjestiti", ističe Cocchiaro.

Čak i ako se ne provodi savršeno, ova metoda odmah donosi vidljivo smanjenje vizualnog nereda koji često nesvjesno opterećuje prostor. "Ovu tehniku koristim godinama jer me, kao i mnoge ljude, višak stvari na površinama čini nervoznom. Na ovaj se način smanjuje vizualni ‘šum’ u prostoru. Kada su površine uredne i pregledne, mozak prirodno reagira osjećajem smirenosti, čak i ako se na njima nalazi nekoliko pažljivo odabranih predmeta", priznaje Orr.

Primjena pravila u domu

Primjena ovog pravila ne zahtijeva mnogo vremena ni velik zahvat. U kuhinji to može značiti da je radna ploha uz štednjak rezervirana isključivo za osnovne sastojke i alate koji se koriste tijekom kuhanja, poput maslinova ulja, octa, soli i papra, dok su svi ostali uređaji i predmeti spremljeni.

Kuhinjski otok, koji često postaje središnje mjesto nereda, može se pretvoriti u jasno definiranu "zonu bez nereda". Cocchiaro pritom predlaže korištenje pomoćnih kolica s ladicama, smještenih uz otok, u koje se na kraju dana mogu odložiti dječje stvari, tableti ili školski pribor.

U ulaznom prostoru, umjesto da se komoda pretvori u odlagalište svega i svačega, može se koristiti manja ukrasna tacna koja određuje mjesto za ključeve, poštu i sunčane naočale. Tako predmeti ostaju na jednom mjestu, a površina vizualno djeluje urednije i organiziranije. Isto pravilo vrijedi i za noćni ormarić, na kojem bi trebali ostati samo osnovni predmeti poput lampe, knjige ili biljke, dok sve ostalo treba imati svoje mjesto u ladicama ili zatvorenim spremnicima.

Međutim, ovo pravilo ne može dugoročno funkcionirati bez osnovnog sustava organizacije u ostatku doma. "Ako želimo održavati jednu površinu čistom, svaki predmet mora imati svoje jasno mjesto izvan nje, bilo u ormaru, garaži ili među stvarima za odbacivanje", ističe Cocchiaro. U suprotnom, nered se samo premješta s jedne površine na drugu.

Zato Orr naglašava da je jedna od najčešćih pogrešaka započeti s organizacijom prije nego što se ukloni višak stvari. "Ako se najprije ne raščisti, zapravo se samo premještaju predmeti bez stvarnog rješavanja problema", kaže.

POGLEDAJTE GALERIJU