Samo s jednim predmetom: Na kuhinjskim ormarićima i radnim površinama će nestati masnoća

Kuhinja je središnji prostor svakog doma, no svakodnevno kuhanje neizbježno ostavlja tragove u obliku ljepljivog sloja masnoće na kuhinjskim elementima i radnim plohama.

Uklanjanje ovih naslaga često podrazumijeva kupnju skupih i agresivnih kemijskih sredstava. Međutim, najučinkovitije rješenje za blistavo čistu kuhinju nerijetko se već nalazi unutar samog kućanstva, piše Express.

Kako nastaju masne naslage?

Para i čestice ulja koje se oslobađaju tijekom kuhanja podižu se s toplinom i talože na površinama diljem kuhinje, ne samo u neposrednoj blizini štednjaka.

Vremenom, u kombinaciji s prašinom, stvaraju ljepljiv i neugledan sloj na frontama kuhinjskih elemenata, radnim plohama i ručkama. Taj sloj ne predstavlja samo estetski problem, već je i pogodna podloga za razvoj bakterija, stoga obično brisanje vlažnom krpom često nije dovoljno. Bez redovitog i temeljitog čišćenja, naslage postaju tvrdokorne, zbog čega kuhinjski prostor gubi na čistoći i svježini.

Prirodna rješenja za čistoću

Umjesto upotrebe agresivnih kemikalija, rješenje se može pronaći u jednostavnim sastojcima dostupnim u gotovo svakom kućanstvu. Alkoholni ocat i soda bikarbona poznati su kao učinkovita sredstva u borbi protiv masnoće.

Njihova prednost leži ne samo u niskoj cijeni i ekološkoj prihvatljivosti, već i u iznimnoj djelotvornosti. Ta prirodna sredstva mogu razgraditi i tvrdokorne naslage, vraćajući kuhinjskim površinama sjaj bez štetnih isparavanja i intenzivnih mirisa.

Dnevna njega uz pomoć octa

Za svakodnevno čišćenje i uklanjanje novonastalih masnoća, može se pripremiti domaći sprej. U bočicu s raspršivačem potrebno je pomiješati jednu šalicu alkoholnog octa, jednu šalicu tople vode i žličicu deterdženta za pranje posuđa.

Sadržaj je potrebno protresti kako bi se sastojci sjedinili. Pripremljenu otopinu treba poprskati po masnim površinama i ostaviti da djeluje nekoliko minuta. Ocat djeluje kao prirodno antibakterijsko sredstvo koje učinkovito razgrađuje masne naslage, dok deterdžent olakšava njihovo uklanjanje.

Nakon djelovanja, površine je potrebno prebrisati krpom od mikrovlakana. U slučaju da miris octa smeta, u smjesu se može dodati nekoliko kapi eteričnog ulja limuna radi postizanja svježine.

Pasta za tvrdokorne naslage

Za tvrdokornije i starije naslage masnoće, idealno rješenje je pasta od sode bikarbone. Priprema se miješanjem triju žlica sode bikarbone s malo vode ili nekoliko kapi limunovog soka dok se ne dobije gusta pasta.

Pasta se nanosi izravno na ljepljiva područja, osobito na mjestima gdje se masnoća zapekla te se ostavlja da djeluje deset do 15 minuta. Soda bikarbona je blago abrazivna i lužnata, što je čini izvrsnim sredstvom za otapanje masnoće. Nakon djelovanja, površinu je potrebno nježno istrljati spužvicom i obrisati vlažnom krpom.

Oprez pri čišćenju osjetljivih materijala

Navedena prirodna sredstva sigurna su za većinu kuhinjskih površina, uključujući laminat i lakirane elemente. Ipak, kod drvenih površina preporučuje se oprez jer kiselina iz octa može oštetiti određene vrste zaštitnih premaza.

Stoga je prije korištenja na većoj drvenoj površini preporučljivo isprobati otopinu na malom, manje vidljivom dijelu, poput unutrašnjosti vrata.

