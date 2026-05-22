TAJNA BESPRIJEKORNOG DOMA /

Za manje stresa: Profesionalci čiste ovih sedam ključnih područja svakog tjedna

Za manje stresa: Profesionalci čiste ovih sedam ključnih područja svakog tjedna
Foto: Pexels

Usvajanjem ove jednostavne tjedne rutine, čišćenje više ne predstavlja zahtjevan i iscrpljujući proces, već se svodi na niz kratkih i organiziranih zadataka

22.5.2026.
8:20
Magazin.hr
Pexels
Održavanje doma čistim ne mora biti maratonski pothvat koji vam oduzima cijeli vikend. Upravo suprotno, stručnjaci za čišćenje slažu se da je ključ u pametnoj i redovitoj tjednoj rutini.

Posvetite li svakog tjedna malo pažnje ključnim žarištima prljavštine, spriječit ćete njezino nakupljanje i dugoročno sebi olakšati posao, smanjiti stres i osigurati više slobodnog vremena, piše The Spruce.

Foto: Pexels

Sedam glavnih područja za čišćenje

Za postizanje istinske čistoće i zdravog okruženja, profesionalni čistači savjetuju da se fokusirate na sedam ključnih područja koja čine razliku.

1. Posteljina 

Redovita izmjena posteljine jednom tjedno osnova je svake higijene spavaće sobe. Tijekom noći, na plahtama i jastučnicama nakupljaju se znoj, mrtve stanice kože i grinje.

"Tjelesna ulja se relativno lako ispiru ako to činite tjedno, ali ako dopustite da se nakupe, posteljina može biti trajno uništena", objašnjava stručnjak Derek Christian. Redovito pranje ne samo da osigurava svježinu i doprinosi boljoj kvaliteti sna, već i dugoročno čuva samu tkaninu.

2. Kupaonica, s naglaskom na tuš

Tuš kabina ili kada zahtijevaju tjednu pažnju kako bi se spriječilo stvaranje tvrdokornih naslaga prljavštine. Stručnjaci upozoravaju da se kamenac i ostaci sapuna s vremenom stvrdnu i prodiru duboko u fuge, nakon čega ih je gotovo nemoguće ukloniti.

"Tada to postaje trajni problem", kaže stručnjakinja Laura Smith, dodajući da redovito čišćenje sprječava trajna oštećenja sanitarnih površina i sačuvat će vas napornog ribanja u budućnosti.

Foto: Freepik

3. Ključne točke u kuhinji

Kuhinja je srce doma, ali i mjesto gdje se bakterije mogu lako širiti. Svakog tjedna obrišite unutrašnjost mikrovalne pećnice, gdje se nakupljaju ostaci hrane od podgrijavanja.

Jednako je važno redovito čistiti sudoper i provjeriti hladnjak. Bacite svu hranu kojoj je istekao rok, idealno prije tjedne nabavke namirnica. Tako ćete točno znati što trebate kupiti i spriječiti širenje plijesni na svježe namirnice.

4. Podovi bez prašine i mrvica

Redovito usisavanje ključno je za uklanjanje prašine, ali i za očuvanje podova, posebice osjetljivih drvenih površina. "Zrnca prljavštine na drvenim podovima djeluju poput brusnog papira i s vremenom ih troše", napominje stručnjak Derek Christian.

Ako nemate vremena za klasični usisavač, robotski usisavači mogu biti velika pomoć u održavanju stanja pod kontrolom do trenutka za temeljitije, dubinsko čišćenje.

Foto: Pexels

5. Brisanje prašine s glavnih površina

Ne morate svakog vikenda temeljito brisati prašinu sa svake površine u domu, ali brzinsko brisanje lako dostupnih mjesta poput polica, okvira slika i stolova čini ogromnu razliku.

"Ako to radite tjedno, proći ćete kroz cijelu kuću za deset minuta", kaže Smith. Profesionalci uvijek savjetuju čišćenje po principu "od vrha prema dnu" kako prašina ne bi padala na već očišćene niže površine.

6. Površine koje neprestano dodirujete

Prekidači za svjetlo, kvake na vratima, daljinski upravljači i pametni telefoni mjesta su na kojima se neprestano nakupljaju masnoće i mikrobi. Njihovo redovito čišćenje i dezinfekcija ključni su za sprječavanje širenja bakterija i održavanje zdravog okruženja u domu. Ovaj jednostavan zadatak oduzima tek nekoliko minuta tjedno, a doprinos općoj higijeni prostora je golem.

Foto: AI

7. Dezinfekcija kanti za smeće

Ovo je često zaboravljen, ali iznimno važan zadatak. Nije dovoljno samo iznijeti smeće; potrebno je oprati i dezinficirati samu kantu. Iako koristimo vrećice, tekućine često procure i stvaraju neugodne mirise te postaju pravo leglo bakterija. Brzo pranje unutrašnjosti i vanjskih dijelova spriječit će širenje neugodnih mirisa i održati prostor istinski higijenskim.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
