Muku mučite s uklanjanjem tapeta? Stručnjaci predlažu ova četiri jednostavnija načina

Uklanjanje tapeta nije pretjerano kompliciran posao, ali zahtijeva vrijeme i strpljenje, posebno ako želite izbjeći oštećenje zidova. Postoje četiri učinkovite metode pomoću kojih se tapete mogu sigurno ukloniti — parom, otopinom vode i octa ili omekšivača, tekućim sredstvom za skidanje tapeta ili gelom za uklanjanje tapeta.

Svakom od ovih metoda moguće je ukloniti oko 100 četvornih metara tapeta u otprilike sat vremena. Stručnjaci za tapete su ispričali za The Spruce na koje načine jednostavno i povoljno ukloniti tapete iz doma.

Priprema zidova prije uklanjanja tapeta

Bez obzira na metodu koju koristite, uklanjanje tapeta stvara veliku količinu vlage koja može oštetiti podove. Zato se preporučuje zaštititi podove i lajsne plastičnim folijama, kartonom ili ručnicima.

Prije početka potrebno je ukloniti sve sa zidova — slike, police i ogledala. Također treba skinuti poklopce utičnica i prekidača za svjetlo.

Zidne boje proizvedene prije 1978. godine mogu sadržavati olovo koje može uzrokovati zdravstvene probleme kod djece i odraslih. Ako sumnjate da zidovi sadrže takvu boju, preporučuje se korištenje zaštitne N95 maske.

Uređaj za paru nikada nemojte ponovno puniti dok je još vruć jer može doći do opeklina. Pričekajte da se potpuno ohladi prije dolijevanja vode.

Metoda uklanjanja tapeta parom

Sastojci i oprema:

uređaj za skidanje tapeta parom

špahtla

spužva

alat za bušenje tapeta

plastična folija

ljepljiva traka

voda

Priprema:

Priključite ploču za paru na uređaj i spremnik napunite vodom do označene razine. Uključite uređaj i pričekajte da se stvori dovoljna količina pare.

Postupak:

Prislonite ploču uređaja na dio tapete i držite 15 do 20 sekundi. Nakon toga maknite uređaj i pažljivo ga odložite. Odmah potom pomoću špahtle počnite skidati tapetu. Nastavite s postupkom dok ne uklonite cijelu tapetu. Kada skinete papir, ponovno prijeđite zid parom kako biste uklonili ostatke ljepila, a zatim zid prebrišite vlažnom spužvom.

Metoda uklanjanja octom ili omekšivačem

Sastojci i oprema:

boca s raspršivačem

voda

alkoholni ocat ili omekšivač za rublje

špahtla

plastična folija

ljepljiva traka

Priprema:

U boci s raspršivačem pomiješajte jednu od sljedećih otopina: jedan dio vode i jedan dio alkoholnog octa ili tri dijela vode i jedan dio omekšivača za rublje.

Lagano protresite bocu kako bi se sastojci povezali.

Postupak:

Dobro poprskajte dio tapete otopinom. Kada se tapeta dovoljno natopi, počet će se odvajati od zida. Špahtlom pažljivo podignite tapetu i uklonite je. Ako se teško odvaja, ponovno nanesite otopinu i pričekajte nekoliko minuta.

Metoda uklanjanja tekućim sredstvom

Sastojci i oprema:

tekuće sredstvo za skidanje tapeta

špahtla

alat za bušenje tapeta

spužva

plastična folija

ljepljiva traka

Priprema:

Tekuće sredstvo nanesite raspršivačem ili spužvom na manji dio zida.

Postupak:

Pričekajte oko pet minuta kako bi sredstvo prodrlo kroz tapetu. Obrišite višak tekućine prije nego što dođe do poda ili lajsni. Zatim špahtlom pažljivo podignite tapetu. Pazite da ne oštetite zid tijekom skidanja. Tapeta bi se trebala lako odvojiti.

Metoda uklanjanja tapeta gelom

Sastojci i oprema:

gel za skidanje tapeta

špahtla

alat za bušenje tapeta

Priprema:

Gel nanesite raspršivačem, valjkom ili kistom po površini tapete. Prije toga korisno je lagano izbušiti tapetu posebnim alatom kako bi gel lakše prodro kroz materijal.

Postupak:

Ostavite gel da djeluje između 15 i 30 minuta te pazite da površina ostane vlažna. Gel djeluje sporije od tekućih sredstava, ali učinkovito omekšava ljepilo. Nakon toga pomoću špahtle pažljivo skinite tapetu.

Savjeti za lakše uklanjanje tapeta

Tapete sa zidova od žbuke najbolje je uklanjati pomoću pare, no uređaj ne bi trebalo držati na jednom mjestu dulje od 30 sekundi kako ne bi došlo do oštećenja zida.

Prilikom skidanja tapeta važno je pažljivo uvlačiti špahtlu između zida i tapete, osobito kod knaufa i gipskartonskih ploča koje se lako mogu oštetiti.

Stručnjaci pritom preporučuju korištenje plastičnih špahtli jer su nježnije prema površinama od metalnih i smanjuju mogućnost nastanka oštećenja.

