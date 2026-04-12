Stručnjaci: 'Ovo je ključna greška koja uništava renovaciju prije nego što ste počeli'

Proljeće je idealno vrijeme za osvježavanje doma i pokretanje projekata obnove, no stručnjaci se slažu da postoji jedna presudna pogreška koju mnogi čine, a koja može upropastiti sav trud i prije nego što radovi započnu.

Proljetni mjeseci tradicionalno su razdoblje kada se mnogi odlučuju za bojenje zidova, preuređenje prostora ili veće građevinske zahvate. Iako je entuzijazam ključan, stručnjaci za renovacije upozoravaju da je žurba najveći neprijatelj kvalitetno obavljenog posla. Prije upuštanja u radove, važno je ne preskočiti korak koji čini razliku između amaterskog i profesionalnog rezultata, piše Mirror.

Foto: Shutterstock

Najčešća pogreška u pripremi

Stručnjakinja za uređenje doma Kimberley Walsh, zajedno sa stručnjacima iz tvrtke Wickes, složila se oko najveće zamke kućnih renovacija. Problem nije u nedostatku vještine, već u nestrpljenju i preskakanju pripremnih radnji.

Prema njihovim riječima, ključ uspjeha leži u odvojenom vremenu za temeljitu pripremu. "Koliko god me boljelo to priznati, suprug je u pravu što se tiče pripreme – morate je obaviti. Malo vas ubija u pojam jer samo želite vidjeti konačni proizvod, ali toliko se isplati obaviti pripremu, a onda je bojenje najlakši dio", rekla je Walsh.

Priznala je kako taj proces može biti zamoran, ali se na kraju višestruko isplati. "To je najdosadnija stvar, ali priprema je ključna. Nekad sam bila prilično nemarna jer sam uvijek željela vidjeti gotov rezultat istog dana, ali u 90 posto slučajeva morate uložiti trud u pripremu", objasnila je.

Dodala je kako je i sama u prošlosti znala preskakati ključne korake poput brušenja ili nanošenja temeljne boje na zidove. Upravo takvi zanemareni zadaci drastično skraćuju vijek trajanja renovacije i uloženog truda.

Foto: Shutterstock

Planiranje je više od brušenja

Osvrnuvši se na preuređenje vlastitog doma 15 godina nakon prve renovacije, Kimberley je podijelila kako danas uviđa pogreške. "Bila sam sposobna, ali nisam imala iskustvo koje imam sada", priznala je. "Tako da danas često pomislim: 'O, moj Bože, jesam li ja to napravila? Nisam to dobro obojila i zato nije potrajalo."

Lewis Janes, voditelj odjela za dekoraciju u Wickesu, potvrdio je njezine riječi. "Jedna od najčešćih pogrešaka je podcjenjivanje pripreme. Preskakanje koraka poput čišćenja površina, brušenja ili preciznog mjerenja može uništiti konačni rezultat", rekao je.

Podaci pokazuju da vlasnici domova često podcjenjuju takozvana "nevidljiva ulaganja". Dok se velik novac troši na estetiku poput pločica ili boje, zanemaruju se ključne instalacije. Zamjena zastarjele električne mreže ili vodovodnih cijevi tijekom renovacije dugoročno je najisplativiji potez jer njihov kasniji kvar zahtijeva uništavanje novopostavljenih zidova i podova.

Financijska priprema i neočekivani troškovi

Dobra priprema uključuje i detaljan financijski plan. Stručnjaci preporučuju da se na planirani budžet uvijek doda između 10 i 20 posto za nepredviđene troškove. Kod starijih kuća taj bi postotak trebao biti bliži gornjoj granici jer se iza zidova često kriju problemi koji zahtijevaju hitnu sanaciju.

Kako bi se izbjegle pogreške, Janes savjetuje izradu detaljnog popisa prije početka radova. "Usredotočite se na pažljivo dovršavanje svakog pripremnog zadatka prije nego što prijeđete na sljedeću fazu. To je jedini put do uspješnog i profesionalnog završetka", savjetuje.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'