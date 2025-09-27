Podovi će vam uz ovo domaće sredstvo blistati danima: Ne trebaju vam skupi proizvodi iz trgovine

Podovi od laminata jedan su od najpopularnijih izbora u domovima. Izgledaju elegantno, lako se postavljaju i cjenovno su pristupačni. No, kao i svaka druga površina, s vremenom mogu izgubiti sjaj i izgledati istrošeno.

Mnogi se u rješavanju ovog problema okreću kupovnim sredstvima za čišćenje, no postoji puno jednostavnije i jeftinije rješenje. Kupovna sredstva često su učinkovita, ali mogu biti skupa i sadržavati kemikalije koje mnogi radije izbjegavaju. Povrh toga, rezultati često ne traju dugo. Zato stručnjaci tvrde da se ne morate oslanjati na proizvode iz trgovina. Umjesto toga, možete napraviti jednostavnu polituru kod kuće koja košta vrlo malo i koristi sigurne sastojke, piše Express.

Domaća otopina za čišćenje laminata

Dodatna prednost domaćih otopina jest što ih možete prilagoditi vlastitim potrebama. Možete mijenjati jačinu smjese, dodati miris po želji i napraviti dovoljnu količinu za jednokratnu upotrebu ili veću zalihu. Time ne samo da štedite novac, već i kontrolirate sastojke koje koristite.

Stručnjaci iz tvrtke Easipay Carpets objasnili su da jedan poseban recept može podovima od laminata vratiti sjaj koji traje danima. Za njegovu pripremu ne treba vam nikakav poseban alat – samo boca s raspršivačem, krpa ili mop i nekoliko svakodnevnih namirnica iz kuhinje.

Sastojci:

Ova čudesna mješavina kombinira dva osnovna sastojka koja vjerojatno već imate:

Pola šalice destiliranog alkoholnog octa

Pola šalice maslinovog ulja

Za dodatnu svježinu i ugodan miris, možete dodati i 10-20 kapi eteričnog ulja limuna. Nakon što sve sastojke stavite u bocu s raspršivačem, dobro je protresite prije upotrebe.

Postupak:

Da biste postigli najbolje rezultate, slijedite ove jednostavne korake:

Prije poliranja, uvijek prvo temeljito očistite podove kako biste uklonili prašinu i krupne nečistoće. Usisajte ili pometite površinu. Lagano poprskajte otopinu po manjoj sekciji laminata. Važno je ne pretjerivati s količinom. Odmah ispolirajte površinu čistom i suhom krpom od mikrovlakana ili suhim mopom. Radite dio po dio dok cijela površina ne zablista.

Stručnjaci objašnjavaju da ocat učinkovito uklanja prljavštinu i mrlje, maslinovo ulje dodaje sjaj i hrani površinu, dok eterično ulje limuna ostavlja svjež i ugodan miris.

Kako biste izbjegli oštećenja i postigli savršen izgled, imajte na umu nekoliko ključnih savjeta. Previše vlage može uzrokovati bubrenje i trajno oštećenje laminata. Dovoljna je tek vlažna krpa ili lagano prskanje, te na kraju nježno poliranje za najbolji finiš. Prije nego što smjesu nanesete na podove cijele prostorije, isprobajte je na malom, skrivenom dijelu poda. Time ćete osigurati da mješavina dobro reagira sa specifičnom vrstom laminata.

Osim ove metode, postoje i drugi domaći recepti. Neki koriste samo ocat i vodu za svakodnevno čišćenje, dok drugi dodaju medicinski alkohol za brzosušeći sjaj. Za tvrdokorne mrlje može se koristiti i pasta od sode bikarbone. Ipak, politura od octa i maslinovog ulja ističe se zbog iznimno sjajnog završnog sloja. Prema riječima stručnjaka, ona obnavlja beživotni laminat i održava ga svježim i sjajnim danima.

