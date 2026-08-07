Veterinarska tehničarka upozorava: Ovo su znakovi da je vaš pas zadobio opekline od sunca

Ljetne vrućine i dugi, sunčani dani potiču na boravak u prirodi, u čemu uživaju i psi. Međutim, dok se ljudi štite kremama s visokim zaštitnim faktorom, često se zaboravlja da sunce može biti jednako opasno i za životinje.

Iako ih krzno djelomično štiti, psi mogu zadobiti bolne opekline, a prepoznavanje prvih simptoma ključno je za sprječavanje ozbiljnijih komplikacija. Mnogi znakovi su očiti, no postoji vrlo suptilan signal koji vlasnici lako mogu krivo protumačiti, piše Express.

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Simptomi opeklina kod pasa

Prvi i najočitiji znakovi opeklina kod pasa vrlo su slični onima kod ljudi. Koža na izloženim dijelovima tijela, poput njuške, vrhova ušiju, trbuha ili prepona - područja s manje dlake - može postati izrazito crvena ili ružičasta. Na dodir će biti topla i osjetljiva, a pas će pokazivati znakove nelagode.

U težim slučajevima, koji zahtijevaju veterinarsku intervenciju, može doći do pojave mjehura, ljuštenja kože, stvaranja krasti pa čak i primjetnog oticanja zahvaćenog područja. Ova oštećenja nisu samo bolna, već mogu postati i ulazna točka za sekundarne bakterijske infekcije. Zbog toga je važno redovito pregledavati kožu ljubimca nakon dužeg boravka na otvorenom, osobito ako pripada rizičnoj skupini.

Osim vidljivih promjena na koži, ponašanje psa može otkriti mnogo. Jedan od znakova jest pojačano češkanje ili lizanje određenog dijela tijela.

"Pas može početi lizati ili trljati zahvaćenu kožu više nego inače", objašnjava veterinarska tehničarka Leah Callaghan, ističući kako je to instinktivni pokušaj ublažavanja boli. Drugi, manje očiti signali uključuju opću letargiju. Ako inače zaigran pas odjednom postane neuobičajeno miran, slab ili iscrpljen, to može biti posljedica bolnih opeklina, a ponekad i blago povišene tjelesne temperature koja ih prati.

Ipak, postoji jedna gesta koja je toliko suptilna da je mnogi vlasnici previde - iznenadno izbjegavanje dodira. Ako pas, koji inače uživa u maženju, odjednom počne izmicati glavu pri pokušaju maženja po ušima, okretati se pri dodirivanju leđa ili pokazivati osjetljivost na bilo kojem drugom dijelu tijela, to je jasan znak upozorenja. Ne radi se o promjeni raspoloženja, već o boli. Koža ga na tom mjestu peče i svaki dodir uzrokuje dodatnu nelagodu. Upravo ta promjena u ponašanju može biti prvi, a ponekad i jedini rani znak opeklina, osobito kod pasa s gušćom dlakom gdje crvenilo nije odmah vidljivo.

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Nisu svi psi jednako ugroženi

Iako svaki pas može zadobiti opekline, neke pasmine su pod znatno većim rizikom. Na prvom su mjestu psi sa svijetlom ili bijelom dlakom, čija koža sadrži manje zaštitnog pigmenta. U istu kategoriju spadaju i pasmine s kratkom i rijetkom dlakom, poput vipeta ili dalmatinera, jer njihova dlaka pruža slabiju barijeru protiv UV zračenja. Posebno su osjetljive bezdlake pasmine, kao što je kineski kukmasti pas, kojima je zaštita neophodna.

Oprez je potreban i kod pasa koji su nedavno ošišani jer se time uklanja prirodni izolacijski sloj. Dugotrajna izloženost suncu ne uzrokuje samo trenutačnu bol, već može dovesti i do kroničnih oštećenja kože te povećati rizik od razvoja raka kože, baš kao i kod ljudi.

Prevencija je ključ, a oprez najbolji lijek

Najbolji pristup je bez sumnje prevencija. Za zaštitu psa potrebno je primjenjivati pravila slična onima koja vrijede i za ljude. Preporučuje se izbjegavati šetnje i intenzivne aktivnosti na otvorenom kada je sunce najjače, obično između 11 i 16 sati. Pas uvijek mora imati osiguran pristup svježem, hladnom hladu i dovoljnoj količini vode.

Za pse s posebno osjetljivom kožom, poput onih s bijelom dlakom ili rijetkim krznom, treba razmotriti korištenje krema za sunčanje. Važno je naglasiti da se smiju koristiti isključivo proizvodi formulirani za pse jer mnoge kreme za ljude sadrže sastojke, poput cinkovog oksida, koji su toksični za njih ako ih poližu. Prije kupnje, uputno je posavjetovati se s veterinarom o odabiru sigurnog proizvoda i načinu primjene.

Ako se unatoč oprezu primijeti blago crvenilo, prvi je korak odmah skloniti psa sa sunca u hladan, prozračan prostor. Mogu se staviti hladni, vlažni oblozi na zahvaćeno područje kako bi se ublažila bol. Nikada se ne smiju na vlastitu ruku koristiti losioni ili kreme za ljude bez prethodnog odobrenja stručnjaka. U slučaju jačih opeklina, pojave mjehura, ljuštenja kože ili ako je opće stanje psa loše, ključno je bez odgode potražiti pomoć veterinara.

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