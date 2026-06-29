Toplinski udar može biti koban za mačke: Neki ih prostori u domu posebno ugrožavaju

S dolaskom sve intenzivnijih toplinskih valova, veterinari upozoravaju vlasnike kućnih ljubimaca na opasnosti koje vrebaju tijekom visokih temperatura.

Toplinski udar kod mačaka ozbiljno je stanje koje može imati fatalne posljedice, no uz pravilnu prevenciju i brzo prepoznavanje simptoma, najgore se može izbjeći. Ključno je razumjeti da opasnost ne prijeti samo vani, već i unutar naša četiri zida.

Što je toplinski udar i zašto je smrtonosan?

Toplinski udar, poznat i kao hipertermija, nastaje kada tjelesna temperatura mačke prijeđe normalne granice i tijelo više ne može učinkovito regulirati toplinu. Normalna tjelesna temperatura mačke kreće se između 38,1 i 39,2 Celzijeva stupnja. Kada se popne iznad 40 stupnjeva, mačka ulazi u opasnu zonu. Za razliku od ljudi, mačke se ne znoje po cijelom tijelu, već se hlade prvenstveno dahtanjem i isparavanjem sline dok ližu krzno. Pri ekstremnim vrućinama, ti mehanizmi postaju nedovoljni.

Prema stručnjacima, produženo izlaganje visokoj temperaturi može dovesti do teške dehidracije, problema sa zgrušavanjem krvi, oštećenja unutarnjih organa, napadaja, kome, pa čak i smrti. Što duže tjelesna temperatura ostane opasno povišena, to su posljedice teže i stanje postaje opasnije po život. Zbog toga je presudno djelovati brzo i ljubimca odmah odvesti veterinaru.

Kako prepoznati znakove opasnosti

Simptomi toplinskog udara kod mačaka mogu biti suptilni na početku, ali se brzo razvijaju. Jedan od prvih i najočitijih znakova je ubrzano disanje i dahtanje. Vlasnici bi trebali obratiti pažnju i na desni mačke; mogu postati jarko ili tamnocrvene, a ponekad i vrlo blijede. Ostali alarmantni simptomi uključuju povraćanje i proljev, koji ponekad može sadržavati krv.

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Životinja može postati izrazito slaba, zbunjena i nestabilna na nogama, što može dovesti do teturanja i kolapsa. U najtežim slučajevima mogu se javiti napadaji, sljepoća ili gubitak svijesti. Primijetite li bilo koji od ovih znakova, ne čekajte ni trenutka.

Koje su mačke u najvećem riziku?

Iako svaka mačka može doživjeti toplinski udar, neke su skupine posebno osjetljive. To uključuje mačke s dugom dlakom i pretile mačke, kod kojih masno tkivo djeluje kao dodatni izolator i otežava hlađenje. Posebno su ugrožene i brahicefalične, odnosno kratkonosne pasmine poput perzijskih mačaka. Zbog specifične anatomije dišnih puteva, one teže dišu i samim time se teže rashlađuju.

Dob također igra važnu ulogu. Vrlo mladi mačići i starije mačke imaju slabije razvijene mehanizme termoregulacije, što ih čini ranjivijima. Dodatan oprez potreban je i kod mačaka koje već imaju dijagnosticirane srčane ili plućne bolesti jer visoke temperature predstavljaju dodatan napor za njihov organizam.

Prevencija je ključna, a opasnost vreba na neočekivanim mjestima

Za razliku od pasa, kod kojih toplinski udar često nastaje zbog pretjerane fizičke aktivnosti na vrućini, kod mačaka je najčešći uzrok slučajno zatvaranje u pregrijanom i slabo prozračenom prostoru. Mjesta poput vrtnih kućica, staklenika, garaža ili ostakljenih balkona tijekom ljetnog dana mogu postati smrtonosne zamke. Mačke se vole zavući na mirna mjesta kako bi odrijemale, stoga je iznimno važno uvijek provjeriti te prostore prije nego što ih zatvorite, prenosi Mirror.

Nikada, čak ni na nekoliko minuta, ne ostavljajte mačku u parkiranom automobilu, jer temperatura u njemu raste nevjerojatnom brzinom. Kako upozoravaju veterinari iz Velike Britanije, ako morate prevoziti mačku, prethodno dobro rashladite vozilo. Tijekom vrućih dana osigurajte mački stalan pristup svježoj vodi i hladovini, a najbolje ju je držati u zatvorenom i rashlađenom prostoru tijekom najtoplijeg dijela dana.

Da opasnost nije zanemariva, pokazuju i podaci iz Francuske, gdje je tijekom nedavnog toplinskog vala zabilježen porast smrtnosti kućnih ljubimaca za gotovo deset posto, što izravno povezuju s ekstremnim vrućinama.

Svijest o rizicima i odgovorno ponašanje vlasnika najbolja su zaštita za naše ljubimce. Ako sumnjate da vaša mačka pati od toplinskog udara, hitno potražite veterinarsku pomoć jer je svaka minuta važna za njezin oporavak.

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