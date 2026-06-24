Veterinari upozorili kada je prevruće za šetnju psa: Jedna greška može biti kobna

Hrvatska kao i ostale europske zemlje se ovih dana suočava s toplinskim valom i visokim temperaturama, stoga su stručnjaci i organizacije za dobrobit životinja izdali su hitna upozorenja vlasnicima pasa.

Iako se šetnja na suncu može činiti ugodnom, za kućne ljubimce ona može predstavljati ozbiljan pa čak i smrtonosan rizik. Svakodnevne šetnje ključan su dio održavanja zdravlja i sreće psa, no ponekad je, za vrijeme ekstremnih vrućina, za njih puno bolje ostati kod kuće, piše LADbible.

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Opasnost od toplinskog udara

Organizacije za zaštitu životinja, poput britanske RSPCA (Kraljevsko društvo za sprječavanje okrutnosti prema životinjama), neprestano naglašavaju kako šetnja tijekom vrućeg vremena može biti izravan okidač za toplinski udar kod pasa. Podaci su alarmantni jer šetnja tijekom vrućina predstavlja jedan od najčešćih uzroka toplinskog udara.

Nažalost, statistika pokazuje da jedan od četiri psa pogođena toplinskim udarom ne preživi. Upravo zato stručnjaci su podijelili savjete kako bi se takve tragedije izbjegle. Najvažniji savjet je jasan: šetnje treba ograničiti isključivo na rano jutro ili kasnu večer, kada temperature padnu.

Nisu svi psi jednako osjetljivi

Važno je naglasiti da ne postoji jedno pravilo ili "sigurna" temperatura koja vrijedi za sve pse. Osjetljivost na toplinu uvelike ovisi o pasmini, dobi, težini i općem zdravstvenom stanju psa.

Pasmine s gustom i debelom dlakom, uzgojene za hladne klime, poput haskija ili bernskog planinskog psa, puno teže podnose vrućinu.

Posebno su ugrožene i brahicefalične pasmine, odnosno psi s kratkim njuškama, kao što su buldozi i mopsovi. Njihova anatomija otežava im normalno disanje i hlađenje dahtanjem, što ih čini iznimno podložnima toplinskom udaru. Također, stariji psi, oni s prekomjernom tjelesnom težinom te psi sa srčanim ili respiratornim problemima u povećanom su riziku.

Kako znati da je prevruće?

Najbolji pokazatelj je ponašanje psa. Ako se primijeti da se nevoljko sprema za izlazak ili počne intenzivno dahtati čim izađe van, to je jasan znak da mu je prevruće i da je pametnije vratiti se unutra.

Jedan od najkorisnijih savjeta je takozvani "test od pet sekundi". Prije šetnje, potrebno je prisloniti dlan na asfalt ili pločnik i držati ga pet sekundi. Ako je površina prevruća za ljudsku ruku, onda je definitivno prevruća i za osjetljive šape psa. Iako su njihove šape izdržljive, hodanje po vrućem asfaltu može uzrokovati bolne opekline. Potrebno je pripaziti na znakove poput pretjeranog lizanja ili grickanja šapa te ako jastučići izgledaju oštećeno ili su tamniji nego inače.

Znakovi za uzbunu koji ne smijete ignorirati

Ključno je prepoznati rane simptome toplinskog udara kako bi se moglo reagirati na vrijeme. Ti simptomi uključuju teško i ubrzano dahtanje, prekomjerno slinjenje, nemir i dezorijentiranost, jarko crvene ili vrlo blijede desni te gubitak koordinacije.

Ako se primijeti bilo koji od ovih znakova, potrebno je psa odmah premjestiti na hladno i sjenovito mjesto, politi ga hladnom (ali ne ledenom) vodom kako bi se postupno snizila tjelesna temperatura i hitno kontaktirati veterinara.

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Alternative za vruće dane

Ako se zbog vrućine mora preskočiti šetnja, to ne znači da pas mora biti neaktivan. RSPCA preporučuje osiguravanje mentalne stimulacije psu unutar doma.

To mogu biti razne interaktivne igre ili igračke, poput loptica u koje se mogu sakriti poslastice ili slagalica koje pas mora riješiti kako bi došao do nagrade. Takve aktivnosti umorit će psa na drugačiji način i pomoći mu da potroši višak energije.

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