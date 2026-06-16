Veterinari savjetuju koji su najbolji dodaci prehrani za pse: Ove treba izbjegavati

Pas se često smatra čovjekovim najboljim prijateljem, no za mnoge vlasnike on predstavlja punopravnog člana obitelji. Osim bezuvjetne ljubavi i društva, znanstveno je dokazano da suživot sa psom smanjuje stres i usporava kognitivni pad. Stoga raste svijest vlasnika o važnosti pružanja najbolje moguće njege, koja nadilazi samo kvalitetnu hranu i poslastice.

Rastući trend "humanizacije" kućnih ljubimaca doveo je do ekspanzije tržišta dodataka prehrani, s naglaskom na prevenciju i ciljanu podršku zdravlju, piše New York Post.

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Jesu li dodaci prehrani uvijek nužni?

Prije odabira bilo kojeg proizvoda, važno je naglasiti da veterinari obično ne preporučuju dodatke prehrani ako se pas hrani cjelovitom i uravnoteženom prehranom. Takva hrana trebala bi osigurati sve potrebne nutrijente. Međutim, postoje situacije u kojima dodaci mogu popuniti prehrambene praznine, poboljšati probavu, zdravlje zglobova i pokretljivost te općenito doprinijeti kvaliteti života ljubimca.

Ključna je konzultacija s veterinarom prije uvođenja bilo kakvih novosti u prehranu psa. Veterinar će procijeniti jedinstvene potrebe životinje ovisno o njezinoj dobi, pasmini, razini aktivnosti i postojećim zdravstvenim stanjima.

Stručnjaci se slažu da su dodaci najkorisniji u nekoliko specifičnih slučajeva. Stariji psi često imaju koristi od potpore zglobovima jer se s godinama smanjuje prirodna proizvodnja tvari poput glukozamina. Vrlo aktivni i radni psi izloženi su većem opterećenju zglobova i mišića pa im dodatna potpora može pomoći u oporavku.

Štenci velikih pasmina, zbog brzog rasta, također mogu trebati ciljanu potporu za pravilan razvoj kostiju i zglobova. Psi s prekomjernom težinom ili oni s genetskom predispozicijom za probleme poput displazije kukova, kao što su njemački ovčari i labradori, također su kandidati za ciljane dodatke.

Najvažniji sastojci za zdravlje i vitalnost

Tržište nudi širok spektar proizvoda, no neki su se sastojci dokazali kao posebno učinkoviti za rješavanje najčešćih problema.

Za zdravlje zglobova i pokretljivost, najčešće se preporučuju glukozamin, kondroitin i metilsulfonilmetan (MSM). Ova tri sastojka djeluju sinergijski na poticanje oporavka mišića, očuvanje hrskavice i zdravlje kostiju. U novije vrijeme sve se više koriste i prirodni sastojci poput zelenousne dagnje i membrane ljuske jajeta, koji dokazano podržavaju funkciju zglobova.

Za zdravu kožu i sjajnu dlaku, omega-3 masne kiseline (EPA i DHA) su neizostavne. One pomažu u smanjenju upala, što je posebno korisno za pse sklone alergijama, svrbežu i suhoj koži.

Za uravnoteženu probavu i snažan imunitet, ključni su probiotici i prebiotici. Zdrav mikrobiom crijeva temelj je cjelokupnog zdravlja, a ovi dodaci pomažu u održavanju crijevne ravnoteže, što može biti narušeno stresom, promjenom prehrane ili uzimanjem lijekova.

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Sastojci koje treba izbjegavati

Osim poznavanja korisnih sastojaka, jednako je bitno prepoznati i one koje treba izbjegavati. Pri odabiru dodataka, nužno je pažljivo pročitati deklaraciju i izbjegavati proizvode koji sadrže poznate toksine i nepotrebne konzervanse.

Umjetne boje, poput crvene br. 40 ili žute br. 5, dodaju se isključivo iz estetskih razloga i mogu izazvati alergijske reakcije kod osjetljivih pasa. Konzervansi poput BHA i BHT pokazali su negativne učinke na zdravlje životinja u nekim istraživanjima. Također, sastojci poput češnjaka i luka, koji se ponekad mogu naći u manje kvalitetnim proizvodima, poznati su kao toksični za pse.

Današnji vlasnici sve više žele proizvode s jednostavnim i jasno navedenim sastojcima, bez nepotrebnih dodataka i teško razumljivih naziva, a proizvođači se sve više prilagođavaju tim zahtjevima.

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