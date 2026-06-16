Veterinari savjetuju koji su najbolji dodaci prehrani za pse: Ove treba izbjegavati
Pametan i informiran odabir, temeljen na stvarnim potrebama psa i, najvažnije, na savjetu stručnjaka, ključ je za postizanje najboljih rezultata i osiguravanje dugog i sretnog života vjernog suputnika
Pas se često smatra čovjekovim najboljim prijateljem, no za mnoge vlasnike on predstavlja punopravnog člana obitelji. Osim bezuvjetne ljubavi i društva, znanstveno je dokazano da suživot sa psom smanjuje stres i usporava kognitivni pad. Stoga raste svijest vlasnika o važnosti pružanja najbolje moguće njege, koja nadilazi samo kvalitetnu hranu i poslastice.
Rastući trend "humanizacije" kućnih ljubimaca doveo je do ekspanzije tržišta dodataka prehrani, s naglaskom na prevenciju i ciljanu podršku zdravlju, piše New York Post.
Jesu li dodaci prehrani uvijek nužni?
Prije odabira bilo kojeg proizvoda, važno je naglasiti da veterinari obično ne preporučuju dodatke prehrani ako se pas hrani cjelovitom i uravnoteženom prehranom. Takva hrana trebala bi osigurati sve potrebne nutrijente. Međutim, postoje situacije u kojima dodaci mogu popuniti prehrambene praznine, poboljšati probavu, zdravlje zglobova i pokretljivost te općenito doprinijeti kvaliteti života ljubimca.
Ključna je konzultacija s veterinarom prije uvođenja bilo kakvih novosti u prehranu psa. Veterinar će procijeniti jedinstvene potrebe životinje ovisno o njezinoj dobi, pasmini, razini aktivnosti i postojećim zdravstvenim stanjima.
Stručnjaci se slažu da su dodaci najkorisniji u nekoliko specifičnih slučajeva. Stariji psi često imaju koristi od potpore zglobovima jer se s godinama smanjuje prirodna proizvodnja tvari poput glukozamina. Vrlo aktivni i radni psi izloženi su većem opterećenju zglobova i mišića pa im dodatna potpora može pomoći u oporavku.
Štenci velikih pasmina, zbog brzog rasta, također mogu trebati ciljanu potporu za pravilan razvoj kostiju i zglobova. Psi s prekomjernom težinom ili oni s genetskom predispozicijom za probleme poput displazije kukova, kao što su njemački ovčari i labradori, također su kandidati za ciljane dodatke.
Najvažniji sastojci za zdravlje i vitalnost
Tržište nudi širok spektar proizvoda, no neki su se sastojci dokazali kao posebno učinkoviti za rješavanje najčešćih problema.
Za zdravlje zglobova i pokretljivost, najčešće se preporučuju glukozamin, kondroitin i metilsulfonilmetan (MSM). Ova tri sastojka djeluju sinergijski na poticanje oporavka mišića, očuvanje hrskavice i zdravlje kostiju. U novije vrijeme sve se više koriste i prirodni sastojci poput zelenousne dagnje i membrane ljuske jajeta, koji dokazano podržavaju funkciju zglobova.
Za zdravu kožu i sjajnu dlaku, omega-3 masne kiseline (EPA i DHA) su neizostavne. One pomažu u smanjenju upala, što je posebno korisno za pse sklone alergijama, svrbežu i suhoj koži.
Za uravnoteženu probavu i snažan imunitet, ključni su probiotici i prebiotici. Zdrav mikrobiom crijeva temelj je cjelokupnog zdravlja, a ovi dodaci pomažu u održavanju crijevne ravnoteže, što može biti narušeno stresom, promjenom prehrane ili uzimanjem lijekova.
Sastojci koje treba izbjegavati
Osim poznavanja korisnih sastojaka, jednako je bitno prepoznati i one koje treba izbjegavati. Pri odabiru dodataka, nužno je pažljivo pročitati deklaraciju i izbjegavati proizvode koji sadrže poznate toksine i nepotrebne konzervanse.
Umjetne boje, poput crvene br. 40 ili žute br. 5, dodaju se isključivo iz estetskih razloga i mogu izazvati alergijske reakcije kod osjetljivih pasa. Konzervansi poput BHA i BHT pokazali su negativne učinke na zdravlje životinja u nekim istraživanjima. Također, sastojci poput češnjaka i luka, koji se ponekad mogu naći u manje kvalitetnim proizvodima, poznati su kao toksični za pse.
Današnji vlasnici sve više žele proizvode s jednostavnim i jasno navedenim sastojcima, bez nepotrebnih dodataka i teško razumljivih naziva, a proizvođači se sve više prilagođavaju tim zahtjevima.
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