Zaštitite ljubimaca od krpelja uz ove ključne korake: 'Prevencija treba postati rutina'

S dolaskom toplijih dana, vlasnici kućnih ljubimaca suočavaju se s povećanim rizikom od krpelja, parazita koji mogu prenijeti ozbiljne bolesti. Ovi nametnici nisu samo neugodni, već predstavljaju stvarnu prijetnju zdravlju pasa i mačaka.

Prevencija je ključna, a odgovornost svakog vlasnika je poduzimanje jednostavnih, ali učinkovitih koraka u zaštiti kućnog ljubimca, piše The Spruce Pets.

Foto: Shutterstock

Metode zaštite ljubimaca od krpelja

Veterinari otkrivaju četiri ključna koraka za smanjenje rizika od opasnih nametnika i osiguravanje bezbrižnog proljeća.

1. Odabir pravog sredstva za zaštitu

Prva linija obrane je redovita primjena sredstava za zaštitu. Tržište nudi širok spektar proizvoda, a veterinarka Sarah Hettinger savjetuje: "Obavezno se posavjetujte s veterinarom o najboljem izboru za ljubimca, uzimajući u obzir njegovu dob, zdravlje i navike."

Spot-on ampule, tekućina koja se nanosi na kožu između lopatica, pružaju zaštitu nekoliko tjedana, no važno je znati da se ljubimca ne smije kupati 24 sata nakon primjene. Ogrlice protiv krpelja nude dugotrajniju zaštitu, često i po nekoliko mjeseci, dok se tablete za žvakanje smatraju vrlo učinkovitom metodom. Kao dodatna zaštita mogu se koristiti i sprejevi ili prašci.

Veterinarka Hettinger ističe: "Prevencija treba postati rutina te je cjelogodišnja primjena zaštite najbolji pristup za osiguravanje kontinuirane sigurnosti životinje, a ne samo u toplijim mjesecima."

Foto: Shutterstock

2. Redovit pregled nakon šetnje

Nijedna zaštita nije apsolutna. Zato veterinarka Sarah Hettinger preporučuje: "Svakodnevno pregledajte ljubimca nakon boravka vani, osobito ako je boravio u travnatim ili šumovitim područjima".

Detaljan pregled nakon svake šetnje obavezan je korak. Krpelji se najčešće zavlače na topla i skrivena mjesta poput područja iza ušiju, vrata, pazuha, prepona, između prstiju i oko repa. Potrebno je rukama proći kroz krzno i opipati kožu kako bi se uočile eventualne izbočine. U slučaju pronalaska krpelja, ključno ga je pravilno ukloniti. Koristi se pinceta za vađenje krpelja, kojom se nametnik hvata što bliže koži i polako izvlači ravno van, pazeći da glava ne ostane u koži.

Krpelja se nikada ne smije premazivati uljem ili alkoholom jer to može izazvati njegovo "povraćanje" i ubrizgavanje opasnog sadržaja u krvotok životinje. Nakon uklanjanja, mjesto ugriza obavezno je očistiti antiseptikom.

Foto: Shutterstock

3. Uredno dvorište

Rizik od krpelja potrebno je smanjiti i u neposrednoj okolini doma. "Učinite svoj dom i dvorište manje gostoljubivim za parazite", savjetuje veterinarka Hettinger. Osim redovitog košenja travnjaka i uklanjanja hrpa lišća ili granja, ona preporučuje i redovito usisavanje te pranje posteljine ljubimca kako bi se smanjilo stanište krpelja. Time se stvara okruženje koje je manje pogodno za njihov opstanak i smanjuje vjerojatnost da će se paraziti nastaniti u blizini.

Prilikom šetnji, preporučuje se držanje uređenih staza i izbjegavanje područja s visokom travom i gustom vegetacijom, gdje krpelji najčešće obitavaju. Iako postoje sredstva kojima se može smanjiti broj krpelja u vrtu, nužno je provjeriti da odabrani proizvodi nisu štetni za životinje, ljude i okoliš.

4. Prepoznavanje simptoma i brza reakcija

Unatoč svim mjerama opreza, važno je znati prepoznati simptome. Veterinarska Sarah Hettinger kaže: "Potrebno je obratiti pažnju na suptilne promjene u ponašanju ili na koži, poput prekomjernog češanja, lizanja, grickanja ili nemira jer to mogu biti rani znakovi problema s parazitima".

Uz to, važno je znati prepoznati i simptome bolesti koje krpelji mogu prenijeti, poput babezioze, lajmske bolesti, anaplazmoze i erlihioze. Nagla bezvoljnost, gubitak apetita, povišena temperatura, šepanje, bolovi u zglobovima ili tamna boja urina jasni su znakovi za uzbunu.

U slučaju pojave bilo kojeg od navedenih simptoma nakon što je ljubimac imao krpelja, potrebno je bez odgode kontaktirati veterinara jer je brza reakcija ključna za uspješno liječenje i oporavak. Odgovornost i proaktivnost vlasnika najbolja su obrana od opasnosti u prirodi.

POGLEDAJTE GALERIJU