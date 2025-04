Ovih 20 namirnica trebate izbjegavati ako imate visoki tlak: Neke ne očekujete na popisu

10. Energetska pića - Ona predstavljaju značajan rizik za osobe s visokim krvnim tlakom ili one sklone hipertenziji. Ovi napitci, poznati po svom stimulativnom učinku, sadrže visoke koncentracije kofeina i šećera, što može dovesti do naglog i značajnog povišenja krvnog tlaka. Važno je napomenuti da efekt energetskih pića na krvni tlak može varirati od osobe do osobe, ali općenito se smatra da redovita konzumacija ovih napitaka može predstavljati ozbiljan rizik za kardiovaskularno zdravlje, posebno kod osoba s već postojećom hipertenzijom ili predispozicijom za nju.