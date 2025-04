Liječnik upozorava na popularne dodatke prehrani: 'Rizični su i često beskorisni'

Oni koji svakodnevno uzimaju multivitamine mogli bi biti izloženi povećanom riziku od rane smrti, upozorava liječnik obiteljske medicine dr. Asif Ahmed.

U upozorenju na društvenim mrežama o "rizičnim i beskorisnim" suplementima, dr. Ahmed se pozvao na studije koje su pokazale da tablete "sve u jednom" mogu povećati rizik od smrtnosti. Naime, istraživanje znanstvenika s Nacionalnog instituta za rak u Marylandu, koje je trajalo 20 godina, pokazalo je da je svakodnevno uzimanje multivitamina povezano s oko četiri posto povećanim rizikom od smrti.

Istraživači nisu pronašli nikakve dokaze da te tablete pružaju korist za produljenje života. "Ovi suplementi neće djelovati, samo uzalud bacate novac", upozorio je dr. Ahmed u videu na društvenim mrežama gdje dijeli savjete pod nadimkom @dra_says.

Štetne vitaminska infuzije

Liječnik je rekao je da je malo vjerojatno da će tijelo moći apsorbirati sve hranjive tvari koje tableta sadrži. "Imate sve te vitamine i minerale na jednom mjestu. Oni se natječu za apsorpciju tako da na kraju ne apsorbirate ništa od njih i samo ih uzalud uzimate", tvrdi dr. Ahmed.

On je, također, preporučio da se izbjegavaju popularne vitaminske infuzije koje se primaju intravenozno. Mnoge slavne osobe ih sve više promoviraju, postupak je skup, a za njih se tvrdi da jačaju imunitet, poboljšavaju kondiciju te da čak liječe mamurluk.

Te infuzije često sadrže više vitamina i minerala, a navodno isporučuju snažniju i učinkovitiju dozu izravno u krvotok, u usporedbi s tabletama koje se uzimaju oralno. No, dr. Ahmed tvrdi da je jedina prednost koju pružaju hidratacija, zbog količine vode koja se zajedni s njima upumpa u venu.

Oprez zbog alergijskih reakcija

"Ljudi često kažu da se osjećaju bolje nakon što su to uzeli. To je vjerojatno zato što dobiju potrebnu hidrataciju. Ubacivanje velike količine vitamina i minerala odjednom u vaš krvotok nikada neće biti dobra stvar", rekao je.

Dr. Ahmed je, također, istaknuo rizik od anafilaksije, po život opasne alergijske reakcije koja zahtijeva hitnu liječničku pomoć. Istraživanje je pokazalo da je mogu izazvati prekomjerne količine određenih vitamina, poput tiamina, kod nekih ljudi koji nikada prije nisu doživjeli alergijsku reakciju.

"I na kraju, po mom mišljenju jedna od najgorih prijevara su pripravci za mršavljenje', kaže dr. Ahmed.

Raznolika i uravnotežena prehrana je ključna

Dodaci prehrani kombiniraju se s posebnom niskokaloričnom dijetom za poticanje mršavljenja. No, dr. Ahmed kaže, ''ako namjeravate smršavjeti, to je zbog posta. Malo je vjerojatno da će takvi pripravci išta učiniti".

Razne studije pokazale su da tablete vitamina pružaju malo koristi. Velika studija, koja je 2018. godine objavljena u časopisu Journal of the American College of Cardiology otkrila je da najpopularniji dodaci prehrani (multivitamini, vitamin D, kalcij i vitamin C) ne utječu na rizik od srčanih bolesti, moždanog udara ili rane smrti.

Folat, koji se nalazi u zelenom lišću i jajima, i drugi B vitamini pokazali su donekle smanjeni rizik od srčanih bolesti, iako su autori primijetili da su dokazi za to "niske do umjerene kvalitete". Iz britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) ističu da bi većina ljudi trebala dobiti sve hranjive tvari koje su im potrebne raznolikom i uravnoteženom prehranom, te da je to put koji treba slijediti, piše Daily Mail.

