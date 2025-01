Liječnik upozorio na popularni dodatak prehrani: 'Mogu nastati ugrušci'

Internist i stručnjak za zdravu prehranu dr. Carlos Andrés Zapata sa Sveučilišta de la Sabana u Bogoti na društvenim mrežama upozorio je na rizike svakodnevnog konzumiranja dodataka prehrani omega-3 masnih kiselina bez nadzora liječnika.

Iako su te masne kiseline esencijalne i povezane s dobrobitima poput smanjenja kardiovaskularnih i cerebralnih rizika, stručnjak upozorava da bi njihova nasumična uporaba mogla uzrokovati ozbiljne probleme. Među njima spominje fibrilaciju atrija ili stvaranje ugrušaka koji bi mogli putovati do mozga.

Fibrilacija atrija je poremećaj srčanog ritma koji uzrokuje nepravilne i brze otkucaje. To povećava rizik od moždanog udara, zatajenja srca i drugih problema uzrokovanih krvnim ugrušcima, piše La Vanguardia.

Iako omega-3 ima blagotvorna svojstva, dr. Zapata ističe da njihovo uzimanje bez liječničkog nadzora može izazvati nuspojave poput krvarenja ili poteškoća sa zgrušavanjem, osobito kod osoba bez prethodne stručne evaluacije.

'Razgovarajte s liječnikom'

"Konstantno uzimanje dodataka omega-3 bez liječničkog savjeta povezano je s dva glavna rizika: prvi je, bez ikakve sumnje, fibrilacija atrija. Drugi povezani rizik je pojačano krvarenje", kaže dr. Zapata u videu na svom Tik Toku.

To može pogoršati probleme uzrokovane fibrilacijom atrija i povećati opasnost od zdravstvenih komplikacija povezanih s krvnim ugrušcima. Liječnik je posebno upozorio one s obiteljskom poviješću srčanih bolesti, jer bi oni mogli biti osjetljiviji.

"Ako dugotrajno uzimate suplemente omega-3, a liječnik vam ih nije preporučio, razmislite trebate li ih doista i razgovarajte o tome s liječnikom", istaknuo je.

Za one koji žele povećati unos omega-3 masnih kiselina, predložio je da se odluče za hranu bogatu tim nutrijentom poput lososa, skuše, oraha, chia sjemenki i ribljeg ulja.

"Ovi videozapisi i poruke nisu namijenjeni niti bi ih se trebalo shvatiti kao medicinsku indikaciju koja nadilazi indikaciju vašeg liječnika. Zabilježite to i porazgovarajte sa svojim liječnikom kako bi on to mogao staviti u vaš klinički kontekst", upozorio je na kraju.

