Zabrinjavajući fenomen: Efekt za koji malo tko zna, a ima stvarne učinke na tijelo

Nocebo efekt, manje poznati "zli blizanac" placebo efekta, predstavlja fascinantan i istovremeno zabrinjavajući fenomen u medicini. Dok placebo efekt koristi moć pozitivnog očekivanja za poboljšanje zdravstvenog stanja, nocebo efekt čini upravo suprotno: negativna očekivanja, strahovi i uvjerenja mogu izazvati ili pogoršati simptome, čak i u odsustvu stvarnog uzroka.

Što je nocebo efekt?

Placebo i nocebo efekt su suprotni, ali međusobno povezani fenomeni. Placebo efekt nastaje kada osoba doživi stvarno poboljšanje svog zdravlja samo zato što vjeruje da je tretman koristan, iako tretman zapravo nije aktivan. To znači da sama vjerovanja i očekivanja mogu imati stvaran fizički utjecaj, čak i kada tretman ne sadrži stvarne ljekovite sastojke. Placebo efekt prepoznat je u medicini u 18. stoljeću, kada su liječnici primijetili da su pacijenti izvještavali o poboljšanjima svog stanja, iako su im davali tretmane koji nisu imali stvarnu ljekovitu moć. To su često bila neaktivna sredstva, poput šećernih pilula, vode ili fizičkih tretmana bez stvarne terapijske vrijednosti. Jedan od najpoznatijih povijesnih trenutaka vezanih uz placebo efekt dogodio se tijekom Prvog svjetskog rata. Tijekom rata, liječnici su primijetili da su pacijenti koji su primali neučinkovite lijekove ili tretmane (kako bi liječnici izbjegli nedostatak pravih lijekova) izvještavali o stvarnom smanjenju simptoma, poput boli ili stresa.

Nocebo, s druge strane, iskorištava snagu negativnih očekivanja. Oba efekta demonstriraju snažnu vezu između uma i tijela, te kako naša uvjerenja mogu utjecati na fizičko zdravlje. U medicinskom kontekstu, nocebo efekt se odnosi na situaciju kada osoba doživi negativne nuspojave ili pogoršanje simptoma zbog samog očekivanja da će se to dogoditi. To očekivanje može biti potaknuto informacijama o mogućim nuspojavama lijeka, prethodnim negativnim iskustvima s liječenjem, ili čak općim uvjerenjima o štetnosti terapija, medicinskog liječenja općenito ili postupaka u medici. Važno je naglasiti da su simptomi izazvani nocebo efektom stvarni i fizički osjetni, iako nisu uzrokovani farmakološkim djelovanjem lijeka ili same procedure.

Kako djeluje nocebo efekt?

Iako točni mehanizmi nocebo efekta nisu u potpunosti razjašnjeni, istraživanja upućuju na kombinaciju psiholoških i neurobioloških čimbenika.

Psihološki mehanizmi

Anksioznost i strah

Strah od nuspojava ili negativnih ishoda liječenja može značajno pojačati percepciju boli i drugih simptoma. Osobe sklone anksioznosti i somatizaciji (pretvaranju psihičkih tegoba u tjelesne simptome) su podložnije nocebo efektu.

Negativna očekivanja

Ako osoba očekuje da će osjetiti bol, mučninu ili neku drugu nuspojavu, veća je vjerojatnost da će je i doživjeti. Ta očekivanja mogu biti oblikovana informacijama iz medija, razgovorima s drugim pacijentima ili čak neverbalnom komunikacijom liječnika.

Uvjetovanje

Klasično uvjetovanje, slično Pavlovljevu eksperimentu sa psima, može igrati ulogu. Ako je osoba u prošlosti imala negativno iskustvo s nekim lijekom ili postupkom (npr. mučninu nakon korištenja lijeka), sam pogled na bolnicu ili miris lijeka može izazvati slične simptome, čak i ako se radi o bezopasnoj tvari.

Neurobiološki mehanizmi

Neurotransmiteri

Nocebo efekt može utjecati na otpuštanje neurotransmitera, poput kolecistokinina (CCK), koji je povezan s anksioznošću i pojačanim osjećajem boli. Istraživanja su pokazala da blokiranje CCK-a može smanjiti nocebo hiperalgeziju (pojačanu bol).

Endogeni opioidi i dopamin

Dok placebo efekt aktivira otpuštanje endogenih opioida (prirodnih analgetika u tijelu), nocebo efekt može imati suprotan učinak, smanjujući njihovu aktivnost i povećavajući osjetljivost na bol. Slično, nocebo može smanjiti aktivnost dopamina, neurotransmitera povezanog s osjećajem ugode i motivacije.

Hormoni stresa

Postoji povezanost između nocebo efekta i povećane aktivnosti hipotalamo-hipofizno-adrenalne (HPA) osi, što dovodi do povišene razine hormona stresa, poput kortizola.

Nocebo efekt jasno pokazuje koliko naši mentalni stavovi i očekivanja mogu utjecati na naše fizičko zdravlje. Iako je često zanemaren, ovaj fenomen ima stvarne i mjerljive učinke na tijelo.

