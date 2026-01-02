Sve pripisali menopauzi: Liječnici joj 18 mjeseci uporno davali krivu dijagnozu

Debi Clayton (60) iz Engleske mjesecima je živjela s ogromnim trbuhom i stalnom nelagodom, a da nije znala pravi uzrok svojih problema.

Zbog natečenog trbuha i jutarnjih mučnina, svakodnevne aktivnosti poput odijevanja ili vezanja cipela postale su gotovo nemoguće. Ispostavilo se da iza simptoma ne stoji menopauza, već cista na jajniku promjera čak 28 centimetara.

Mjeseci zanemarivanja i pogrešna dijagnoza

Debi navodi kako je tijekom 18 mjeseci njezin liječnik opće prakse uporno ignorirao njezine simptome, pripisujući natečeni trbuh posljedicama menopauze i hormonskoj nadomjesnoj terapiji (HNT). Tvrdio je da je debljanje "jednostavno dio života u tim godinama".

"Ponižavajuće je. Ljudi, čak i djeca u školi, pitaju me jesam li trudna. Ne mogu ih kriviti, doista tako izgledam. Ali zapravo se radi o ogromnoj cisti koja je preuzela moje tijelo", kaže Debi, učiteljica u osnovnoj školi.

Ciste na jajnicima, vrećice ispunjene tekućinom, najčešće su povezane s menstrualnim ciklusom. Neke se razvijaju tijekom normalnog ciklusa i nestaju prije sljedećeg, dok druge ostaju i ponekad uzrokuju simptome. Mogu se pojaviti i tijekom trudnoće ili kao posljedica stanja poput endometrioze, teških infekcija i raka.

Iako su rjeđe nakon menopauze, studije procjenjuju njihovu pojavnost između 5 i 17 posto kod žena u postmenopauzi. Dr. Brooke Vandermolen, ginekologinja iz Londona, objašnjava da, iako su rjeđe, ciste u toj dobi imaju veću vjerojatnost da su klinički značajne i zahtijevaju preglede kako bi se isključio karcinom.

Utjecaj simptoma na kvalitetu života

Debi je oduvijek vodila aktivan život. Prije pojave simptoma, tri puta tjedno je vježbala zumbu i dnevno hodala oko 20.000 koraka. Stoga, kada je u proljeće 2024. primijetila da joj trbuh postaje veći, tvrđi i neuobičajen, posumnjala je na zdravstveni problem.

"Nekoliko tjedana ranije kupila sam nove traperice. Odjednom ih više nisam mogla zakopčati. Mislila sam da je sindrom iritabilnog crijeva, iako ga nikad prije nisam imala", prisjeća se.

Nakon razgovora s prijateljicom koja je primijetila da se udebljala samo u području trbuha, Debi se ponovno obratila liječniku, no on je i dalje ustrajao na dijagnozi povezanoj s menopauzom. "Otišla sam kriveći sebe što se u ovim godinama ne trudim više s dijetom i vježbanjem", kaže.

Dr. Vandermolen ističe kako se ženama često govori da očekuju promjene na tijelu u srednjim godinama, što nažalost znači da se novi simptomi mogu pripisati "samo menopauzi" bez daljnje istrage. "Novi, uporni ili pogoršavajući simptomi zaslužuju pravilnu procjenu, bez obzira na dob", naglašava.

Simptomi na koje treba obratiti pozornost

Prema dr. Brooke Vandermolen, znakovi koji mogu upućivati na rak jajnika uključuju:

Upornu nadutost

Natečen trbuh

Bol u zdjelici ili donjem dijelu leđa

Bol tijekom spolnog odnosa

Brz osjećaj sitosti tijekom jela

Učestalu potrebu za mokrenjem

"Ako su ovi simptomi za vas novi, s vremenom se pogoršavaju ili ne prolaze unutar nekoliko tjedana, važno je potražiti liječnički savjet", savjetuje dr. Vandermolen.

Uz natečeni trbuh, Debi je počela osjećati i bol u zdjelici koja se širila prema kukovima i bedrima. Na nagovor supruga Paula, odlučila je ponovno potražiti liječničku pomoć. Tijekom pregleda, detaljno je opisala sve simptome i podsjetila liječnika na obiteljsku anamnezu: "Podsjetila sam ga da mi je majka umrla od raka crijeva 2022. godine s natečenim trbuhom te da sam se brinula o sestri koja je umrla od raka jajnika".

Tek tada ju je liječnik konačno pregledao. "Dok sam ležala, trbuh mi je ostao povišen. Kad ga je počeo pritiskati, izraz lica mu se promijenio", prisjeća se.

Uputio ju je na krvne pretrage, a rezultati su pokazali da je ključni krvni marker za rak (CA125) povišen na 62, dok se vrijednosti iznad 35 smatraju zabrinjavajućima.

Postavljanje dijagnoze i čekanje na operaciju

Nakon hitne uputnice za bolnički pregled, ginekologinja je odmah posumnjala na veliku cistu. CT pretraga potvrdila je postojanje ciste duljine 28 cm, što odgovara veličini ragbi lopte te je indicirana hitna operacija i daljnja dijagnostička obrada zbog sumnje na karcinom.

Stavljena je na listu čekanja za operaciju, suočena s rizikom od rupture ili torzije ciste, stanja koja mogu uzrokovati po život opasno unutarnje krvarenje.

"Ne mogu se sagnuti, ne mogu osušiti noge nakon tuširanja. Ne mogu pojesti normalan obrok jer mi je odmah muka. Izgledam kao da sam u šestom mjesecu trudnoće, a osjećam se kao u devetom", opisuje svoje stanje.

Nedavno je doživjela i neugodnost u učionici kada je desetogodišnja učenica pitala ima li "bebu u trbuhu", što je izazvalo podsmijeh ostatka razreda.

Debi je napokon dobila datum operacije. "Osjetila sam ogromno olakšanje", kaže, ali dodaje: "Ujedno sam i ljuta. Više od godinu dana su me ignorirali. Žene moje dobi se otpisuju, a simptomi se stalno pripisuju menopauzi. Da su me poslušali prije 18 mjeseci, cista je možda bila mala i lakše rješiva."

Dr. Vandermolen se slaže. "Vi najbolje poznajete svoje tijelo. Ne bojte se potražiti drugo mišljenje ako se vaši simptomi umanjuju. Menopauza se nikada ne smije koristiti kao univerzalno objašnjenje za sve."

