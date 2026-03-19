Rijeka večeras juri čudo u Francuskoj: Može li srušiti milijunsku mašineriju i ispisati povijest?

Sve je spremno za veliku večer, ostaje samo pitanje: Može li Rijeka do čuda?

Rijeka večeras od 21 sat gostuje u Strasbourgu u utakmici koja bi mogla obilježiti sezonu, ali i ući među najveće večeri u povijesti kluba. Nakon minimalnog zaostatka iz prve utakmice, momčad s Kvarnera traži veliki preokret i plasman u četvrtfinale Konferencijske lige.

Već u prvom susretu bilo je jasno koliko je francuska momčad kvalitetna, no Rijeka je istovremeno pokazala da se može ravnopravno nositi s favoriziranim protivnikom. Strasbourg je tada poveo 0:2 golovima Joaqina Panichellija i Martiala Goda, dok je nadu Riječanima vratio Ante Majstorović pogotkom za 1:2.

Sada je pred njima jasan zadatak, nadoknaditi minimalni zaostatak i pokušati šokirati domaćina pred njegovim navijačima.

Ivanković upozorava: “Postoje minute koje odlučuju”

Uoči susreta, naš Dominik Franculić razgovarao je s iskusnim trenerom Brankom Ivankovićem, koji je istaknuo ključan detalj:

“Postoji ono što treneri zovu Zona Cesarini – razdoblje na početku i na kraju svakog poluvremena. Tada se gol ne smije primiti. Potrebna je maksimalna koncentracija i bez nepotrebnog rizika. Upravo tu su protiv Istre pali u prvih deset minuta”, upozorio je Ivanković.

Razlika u vrijednosti ogromna, ali…

Prema podacima Transfermarkta, razlika između klubova je drastična:

Rijeka: 31,53 milijuna eura

Strasbourg: 293,75 milijuna eura

Ipak, nogomet je već mnogo puta pokazao da novac ne igra na terenu, a Rijeka večeras ima priliku to još jednom dokazati.

Večer za povijest

Uspije li napraviti preokret, Rijeka će osigurati povijesni plasman u četvrtfinale i otvoriti novo poglavlje europskih uspjeha na Rujevici.

