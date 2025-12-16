Liječnici previdjeli simptome teške bolesti kod djevojčice (14): 'Srce mi se slomilo'

Danielle Baxter (40) iz australskog grada Pertha podijelila je priču o svojoj 14-godišnjoj kćeri kojoj je dijagnosticirana multipla skleroza, upozorivši na rane simptome koje su liječnici prvotno zanemarili kao uobičajene adolescentske tegobe.

Kako izvještava Daily Mail, njezina kći Lily mjesecima je osjećala kronični umor i nestabilnost pri hodu prije nego što je u svibnju 2024. godine postavljena konačna dijagnoza.

Prvi znakovi i pogrešna dijagnoza

Majka je ispričala kako su liječnici prve simptome njezine kćeri Lily pripisali bolovima zbog rasta. Ipak, majčinska intuicija potaknula ju je da ustraje na daljnjim pretragama, osobito nakon što se Lily počela žaliti na poteškoće u perifernom vidu.

Pregled kod optometrista naposljetku je potvrdio da Lily, koja danas ima 15 godina, boluje od optičkog neuritisa – upale očnog živca. Navedeno stanje često predstavlja prvi klinički znak multiple skleroze.

Multipla skreloza je autoimuna bolest

Multipla skleroza je, poznata i kao MS, autoimuna bolest koja napada središnji živčani sustav – mozak, leđnu moždinu i očne živce. Prema podacima Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, bolest se najčešće dijagnosticira kod osoba u dobi od 20 do 40 godina, što Lilinu dijagnozu čini iznimno rijetkom. Nažalost, za ovu bolest još uvijek ne postoji lijek.

Majka se prisjetila potresnog trenutka nakon što su saznali za dijagnozu, te kad ju je kći upitala: "Hoću li završiti u invalidskim kolicima?"

"Lily je oduvijek bila odlična igračica netballa, no na jednoj je probi njezina koordinacija bila potpuno poremećena. Ubrzo nakon toga dobila je strašnu glavobolju. Poznajem nekoliko ljudi koji imaju MS, ali nikada nisam ni pomislila da bi ga moglo imati moje dijete. Nisam mogla vjerovati kada su nam liječnici priopćili vijest. Srce mi se slomilo", ispričala je Danielle.

Svakodnevna borba i skupo liječenje

Iako lijek za multiplu sklerozu ne postoji, obitelji je objašnjeno kako suvremena medicina može značajno usporiti napredovanje bolesti. Lilino liječenje obuhvaća radnu terapiju za očuvanje pokretljivosti, fizioterapiju, prilagođenu prehranu, tretmane čeljusti te doživotnu mjesečnu primjenu infuzije lijeka Tysabri.

"Niti jedan dan nije isti. Imala je razdoblja kada je koristila štap za hodanje, hodalicu ili invalidska kolica, ali ih se uvijek brzo riješi. Ne voli gubiti svoju neovisnost", kaže njezina majka. Bolest uzrokuje i druge poteškoće. "Svaki put kad se nasmije, čeljust je boli i škripi, zbog čega plače. To joj stvara velike probleme. Nedavno je primila botoks u sljepoočnicu i zglob čeljusti kako bi se ublažili bolovi", dodala je.

Životnu situaciju obitelji dodatno je zakomplicirala činjenica da je i sama Danielle, samohrana majka dvoje djece, krajem 2024. godine morala biti podvrgnuta hitnoj operaciji radi smanjenja pritiska na mozak i kralježnicu. Od tada je radno nesposobna. S obzirom na to da je državljanka Novog Zelanda, Danielle nema pravo na socijalnu pomoć u Australiji, a obitelj nema financijskih sredstava za pokretanje postupka stjecanja australskog državljanstva za sebe, Lily i 12-godišnjeg sina Charlieja.

"Nema kamena koji nisam preokrenula kako bih pokušala dobiti neku pomoć. Živjeli smo od moje ušteđevine, a sada više nemam ništa", rekla je.

"Nije lako, ali borimo se. Imati dijete s MS-om je iznimno zahtjevno, ali ne bih to mijenjala ni za što na svijetu. Lily pokazuje kako se možete boriti svaki dan, a i dalje se smiješiti i biti dobri prema drugima. Tako sam ponosna što sam njezina mama. Otkako je dobila dijagnozu, rekla sam joj da kroz ovo neće prolaziti sama. Bit ću uz nju na svakom koraku", poručuje Danielle.

