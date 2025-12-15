Nakon rođenja sina saznala da ima rak: 'Tlo mi se u potpunosti izmaknulo pod nogama'

Žena koja se odlučila na majčinstvo uz pomoć donora sperme suočila se s dijagnozom raka u četvrtom stadiju nedugo nakon što je na svijet donijela svog dugo čekanog sina.

Nakon teške odluke da sama osnuje obitelj uz pomoć donora i in vitro oplodnje (IVF), Amerikanka Emily Hausman (43) je dočekala sina, no njezina sreća ubrzo je bila zasjenjena viješću da boluje od melanoma, vrste raka kože koji se proširio na njezinu dojku, prenosi Daily Mail.

Teška borba za majčinstvo

"Osjećala sam se kao da stalno čekam da se nešto dogodi kako bih mogla napraviti idući korak – kao da mi je život bio na pauzi – i nisam se osjećala istinski ispunjeno. Nakon dugog razmišljanja, shvatila sam da odluka da to učinim sama ne znači da odustajem od obitelji ili od susreta s pravom osobom jednoga dana. Značilo je samo da se nisam bila voljna skrasiti ili vezati za nekoga tko nije bio 'moja osoba", izjavila je Emily.

No, nakon uspješnog transfera embrija, gospođa Hausman doživjela je prvu u nizu ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. Samo dva mjeseca nakon što je zatrudnjela sa sinom Ezekielom, koji sada ima sedam mjeseci, pretrpjela je subkorionski hematom (SCH) – zabrinjavajuću dijagnozu povezanu s povećanim rizikom od pobačaja. Riječ je o nakupljanju krvi između stijenke maternice i ovoja koji štiti fetus.

U istom razdoblju ostala je bez posla zbog otpuštanja u tvrtki, ostavši bez podrške u, kako kaže, najranjivijem trenutku u životu.

"Nisam mogla vjerovati da mi se sve to događa u isto vrijeme. Prošla sam kroz mnogo kompliciranih stvari u životu i uvijek sam se uspijevala boriti. Tlo mi se u potpunosti izmaknulo pod nogama u jednom od najosjetljivijih životnih trenutaka", rekla je.

Šokantna dijagnoza nakon poroda

Srećom, Emily se u potpunosti oporavila od komplikacija u trudnoći, no samo nekoliko tjedana nakon što je rodila sina u svibnju 2025., hitno je prevezena u bolnicu na operaciju zbog krvnog ugruška u maternici, što ju je odvojilo od novorođenčeta.

Oporavak je trajao mjesecima jer se istovremeno borila i s endometritisom – upalom unutarnje sluznice maternice, najčešće uzrokovanom bakterijskom infekcijom nakon poroda.

"Bila sam potpuno iscrpljena i pokušavala sam držati korak, ali moje tijelo to nije moglo podnijeti. Osjećala sam se kao neadekvatna majka i osjećala sam ogromnu krivnju što sam odvojena od svoje bebe", prisjetila se.

Nedugo zatim, nakon što je prestala dojiti i primijetila da joj je jedna dojka i dalje tvrda, novopečena majka suočila se s tragičnom dijagnozom: metastatski melanom u četvrtom stadiju. Četvrti stadij znači da se melanom, vrsta raka kože, proširio izvan obližnjih limfnih čvorova, u njezinom slučaju na tkivo dojke. Najveći faktor rizika za melanom je izlaganje ultraljubičastom (UV) zračenju.

Sin joj daje snagu za borbu

"Stalno sam mislila: 'Napokon imam najdragocjeniji dar – svoju bebu – i sve će se završiti.' Tek sam počela osjećati da živim život kakav sam oduvijek željela, unatoč svim preprekama. I odjednom, sve mi je to bilo oduzeto. Ali znala sam da moram učiniti sve što mogu kako bih osigurala da moja beba bude dobro. Nije bilo mjesta za strah – samo za fokus", dodala je.

Emily je trenutačno na liječenju i do sada je prošla dva ciklusa imunoterapije – tretmana koji potiče vlastiti imunosni sustav tijela na borbu protiv raka. Njezini prijatelji pokrenuli su GoFundMe kampanju kako bi joj pomogli u financijskim poteškoćama, s obzirom na to da je njezina naknada za nezaposlene prestala tjedan dana prije razorne dijagnoze.

Odlučna je pokazati ljudima da se uvijek vrijedi boriti i ići naprijed. "Gledam vlastitoj smrtnosti u oči – i to je zastrašujuće, ali svaki put kad vidim lice svoje bebe, podsjetim se koliko sam sretna. Obožavam Božić i neizmjerno se veselim što ću ga podijeliti sa svojim sinom. Već se ozari kad vidi lampice i čuje božićnu glazbu. Okružen je s toliko ljubavi, imati njega čini ove blagdane posebnima. Možda nemam mnogo, ali imam toliko ljubavi i radosti – i to je ono što želim da Ezekiel upozna tijekom blagdana. On je razlog zbog kojeg se nastavljam boriti. Sada sve ima dublji smisao", naglašava Emily.

